به گزارش خبرنگار مهر، محمود صیاد بورانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شیلات فعالیت خود را از سال 1375 در استان‌های داخلی (استان‌هایی که از دریا یا آبهای آزاد فاصله دارند) آغاز کرده است.

وی گفت: آبزی‌پروری یک فعالیت نسبتا جدید کشاورزی است و آبزیان از تنوع بالایی بین موجودات زنده برخوردارند.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان در ادامه فعالیت‌های متنوع شیلات استان زنجان را شامل استخرهای دو منظوره کشاورزی، مزارع مداربسته پرورش ماهی، انواع استخرهای خاکی پرورش ماهی و مزارع تولید بچه ماهی عنوان کرد و افزود: هر ساله انواع کلاس‌های آموزشی در شهرستان‌های استان و با همکاری بخش خصوصی برگزار می‌شود.

صیاد بورانی با اشاره به اینکه اداره شیلات استان اقدامات مختلفی را در راستای افزایش فعالیت آبزی‌پروری در استان انجام داده است، اضافه کرد: بر طبق اعلام سازمان شیلات ایران، شیلات استان در دو سال اخیر رتبه برتر را در برگزاری این دوره‌ها در بین مراکز شیلاتی کشور کسب کرده است.

وی با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده توسط اداره شیلات استان زنجان در زمینه آموزش مهارت‌های آبزی‌پروری افزود: در طول سال گذشته شش هزار و 237 نفر روز و با اعتبار 561 میلیون ریال دوره‌های آموزش تشکیل شده و از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه نیز سه هزار و 724 نفر روز با اعتبار 409 میلیون ریال در انواع کلاس‌های آموزشی شیلاتی شرکت کرده‌اند.

