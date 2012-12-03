  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

رحمانی:

طرح حمایت از تولید ملی در مجلس تدوین می شود

طرح حمایت از تولید ملی در مجلس تدوین می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح حمایت از تولید ملی خبر داد و گفت: طرح حمایت از تولید ملی در راستای تغییر در برخی از قوانین مربوط به صنعتگران به صحن مجلس می رود.

به گزارش خبرنگار مهر،  رضا رحمانی ظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با صنعتگران استان زنجان افزود: این طرح در راستای حل مشکلات مربوط به صنعتگران به صحن مجلس می رود.

وی با اشاره به اینکه کشور باید در برابر هجمه اقتصادی دشمن با قدرت بایستد، گفت: غرب پایه‌های اقتصادی کشور را هدف قرار داده و نباید این موضوع فراموش شود.

رحمانی افزود: در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و عبور از این مرحله نیاز به همدلی و برنامه‌ریزی دقیق دارد.
 
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس حمایت از تولید ملی را در مقابله با تحریم‌های اقتصادی دشمن تنها راهکار دانست و افزود: تدوین طرح حمایت از تولید ملی در مجلس در همین راستا از سوی نمایندگان مطرح شده و انتظار داریم تا چند روز آینده به تصویب برسد.
 
رحمانی با اشاره به اینکه در طرح حمایت از تولید ملی مشکلاتی که از سوی صنعتگران مطرح می‌شود مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در زمان جنگ همه با یکدلی مشکلات را پشت سر گذاشتیم این روند در شرایط فعلی کشور نیز باید به وجود آید تا به سلامت از این مرحله بگذریم.
 
وی با تاکید بر همسویی دولت و مجلس در حمایت از تولید ملی افزود: رسالت این دو قوه یک چیز است و برنامه‌ریزی‌ها نیز در این راستا صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه کالای مورد نیاز مردم باید به مقدار کافی در دسترس باشد، گفت: متاسفانه یکی از مواردی که در حال حاضر از سوی صنعتگران مطرح می‌شود در رابطه با عدم پرداخت سهم صنعت از هدفمند کردن یارانه‌هاست که دولت باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد.

رحمانی ادامه داد: پس از گذشت دو سال سهم بخش صنعت پرداخت نشده است که عذری در این رابطه پذیرفته نیست و تاکید داریم باید سهم تولید هرچه سریعتر پرداخت شود. 

کد مطلب 1757051

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها