طرح حمایت از تولید ملی در مجلس تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با صنعتگران استان زنجان افزود: این طرح در راستای حل مشکلات مربوط به صنعتگران به صحن مجلس می رود.
وی با اشاره به اینکه کشور باید در برابر هجمه اقتصادی دشمن با قدرت بایستد، گفت: غرب پایههای اقتصادی کشور را هدف قرار داده و نباید این موضوع فراموش شود.
وی با اشاره به اینکه کالای مورد نیاز مردم باید به مقدار کافی در دسترس باشد، گفت: متاسفانه یکی از مواردی که در حال حاضر از سوی صنعتگران مطرح میشود در رابطه با عدم پرداخت سهم صنعت از هدفمند کردن یارانههاست که دولت باید توجه ویژهای به آن داشته باشد.
رحمانی ادامه داد: پس از گذشت دو سال سهم بخش صنعت پرداخت نشده است که عذری در این رابطه پذیرفته نیست و تاکید داریم باید سهم تولید هرچه سریعتر پرداخت شود.
