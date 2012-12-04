تیم فوتبال سنگ آهن بافق از جام حذفی کشور کنار کشید

به گزارش خبر گزاری مهر، مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی آهن بافق اظهار داشت: به صلاحدید سرمربی و اعضای کادر فنی تیم سنگ آهن طی نامه ای به فدراسیون کناره گیری خود را اعلام کردیم.

وی همچنین از موافقت فدراسیون فوتبال با این درخواست خبر داد که طی نامه ای به باشگاه ارسال شد.

طبق برنامه ریزی فدراسیون فوتبال قرار بود تا تیم فوتبال سنگ آهن بافق در مرحله یک شانزدهم مسابقات فوتبال قهرمانی جام حذفی کشور در 24 آذر ماه در شیراز به مصاف تیم فجر شهید سپاسی این شهر برود.

قبلا هم دیگر نماینده فوتبال استان در لیگ آزادگان ، تیم فولاد یزد از حضور در رقابت های جام جذفی امسال انصراف داده بود.



برگزاری مسابقات تنیس روی میز نونهالان در یزد



مسابقات تنیس روی میز نونهالان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.



مسابقات تنیس روی میز نونهالان با حضور 26 راکت بدست در سالن شهید مدیری مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد یزد برگزار شد و پس از انجام 39 بازی دوره ای و حذفی نفرات برتر معرفی شدند.



در پایان این رقابتها محمد جواد رمضانی بر سکوی نخست ایستاد و ایوالفضل سالاری و امیرمحمد محمودیان و شاهرخ شایق به ترتیب عناوین دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.



پیروزی تیم والیبال پیشگامان شفق اردکان مقابل تیم سفیر قم



تیم والیبال پیشگامان شفق اردکان در یک دیدار خانگی تیم سفیر قم را شکست داد.



هفته ششم رقابت های والیبال باشگاه های دسته یک مردان کشور جام "سردار سرلشگر شهید حسن طهرانی مقدم" با برگزاری هشت دیدار در شهرهای تهران، پیشوا، بوشهر، ورامین، اردکان، بابل، رشت و تبریز پیگیری شد که تیم پیشگامان شفق اردکان در یک دیدار خانگی با نتیجه سه بر یک تیم سفیر قم را شکست داد تا همچنان صدرنشین گروه یک این رقابت ها باشد.



تیم پیشگامان شفق در ست اول با نتیجه 25بر 20مغلوب تیم سفیر قم شد و در ست های دوم، سوم و چهارم با نتایج 25 بر 21 ، 25 بر20 و 25 بر 15 مهمان خود را شکست داد.



احمد سرمست و منصور ناظمی داوران اول و دوم و اکبر توکلی ناظر این دیدار بودند.