نخستین مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی مصطفی اروجی را به سمت مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری منصوب کرد.
در بخشی از حکم علیرضابیگی، استاندار آذربایجان شرقی خطاب به اروجی آمده است: نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون سیاسی و امنیتی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری منصوب میشوید.
گفتنی است با استناد به سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، سازمان پدافند غیر عامل کشور به منظور برآورد تهدیدات، کاهش آسیبپذیریهای زیرساختها، پایدار کردن استانها و استفاده از کلیه امکانات مردمی از سال 82 فعالیت خود را آغاز کرده و اخیرا نیز ادارات کل پدافند غیرعامل در استانها و با محوریت استانداریها راهاندازی شدهاند.
کاهش آسیبهای احتمالی در برابر تهدیدات و نهادینهسازی آن در شهرها جهت افزایش ایمنی و پایداری از عمدهترین اهداف راهاندازی ادارات کل سازمان پدافند غیرعامل است.
