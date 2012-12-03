به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم ممبینی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه سال 92 کل کشور با اشاره به اینکه هنوز نمی توان قیمت دلار پیش بینی شده در این بودجه را اعلام کرد و گفت: معتقدیم بعضی از قیمت‌های ارز قیمت‌های واقعی نیست، ضمن اینکه به طور قطع قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه سال آینده کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.



وی حمایت از تولید را از رویکردهای بودجه سال 92 عنوان کرد و افزود: نقش استانها در کمک به تولید در قالب کمکهای فنی و اعتباری افزایش می یابد.



ممبینی گفت: در واقع سازوکارهای حمایت از تولید از ملی به سمت استانی سوق داده می شود. وی با تاکید بر ضرورت تجدید نظر در تعداد دستگاههای اجرایی افزود: اکنون حدود 800 دستگاه اجرایی داریم که تدوین بودجه‌ های سنواتی این 800 دستگاه در وقت کم کار سنگین و فشرده‌ ای است.



ممبینی اظهارداشت: باید حداقل گزارش شش ماهه عملکرد دستگاههای اجرایی را داشته باشیم تا بتوانیم یک بودجه واقعی را تدوین کنیم. وی تصریح کرد: با کاهش تعداد دستگاههای اجرایی، بودجه از نظر حجم سبک ‌تر می شود و زمانبندی چه در زمان تدوین و چه در زمان بررسی در مجلس راحت ‌تر است.

در بودجه 92 وابستگی به نفت کاهش می‌یابد



معاون بودجه معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از کاهش شدید وابستگی کشور به نفت (از لحاظ دلاری) در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور خبر داد.



ممبینی با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت در سال‌های 1390 و 1391 از 60 به 53 میلیارد دلار رسیده است، گفت: احتمالاً این وابستگی در بودجه سال 1392 نسبت به امسال، 30 تا 40 درصد کاهش می‌یابد.



توجه خاص به درآمدهای مالیاتی

وی توجه خاص به درآمدهای غیرنفتی و به طور خاص مالیات را از جمله ویژگی‌های منابع لایحه بودجه 92 برشمرد و افزود: با گسترش سامانه‌های ماشینی برای وصول مالیات در سالهای اخیر، درآمدهای مالیاتی افزایش قابل توجهی خواهد یافت.



شرایط متعادل برای حقوق کارمندان



ممبینی گفت: در لایحه بودجه سال 92 گامهای مهمی برای شفاف‌سازی منابع و مصارف برداشته خواهد شد. وی افزود: رویکرد ما درباره کارکنان دولت در لایحه بودجه سال 92 برخلاف آنچه ممکن است تصور شود که باید در این شرایط انضباطی باشد، یک شرایط متعادل دارد.



ممبینی اظهارداشت: نگاه ما به تعهدات اجتماعی اعم از حمایتی ، بیمه ای و سایر تعهداتی که اسناد بالادستی برای ما تعریف کرده ، مانند مباحث آموزش و پرورش، آموزش عمومی، آموزش عالی و پژوهش، رویکردی متعادل است.



انقباضی شدید؛ نگاه دولت در بودجه



وی خاطرنشان کرد: در بعضی از موضوعات مانند برخی مصارف زودگذر که ممکن است خروجی آن خیلی حرکت رو به جلو برای ما ایجاد نکند نگاه ما در بودجه، انقباضی شدید است.