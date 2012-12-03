مطالبات قانونی معلولان با تلاش مسئولان و نمایندگان مجلس محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر فامیل‌کریمی صبح امروز در همایش همدلی که به مناسبت روز جهانی معلولان برگزار شد با بیان اینکه تنها 33 هزار نفر از جمعیت معلولان استان همدان زیر پوشش بیمه خدمات درمانی هستند، گفت: این آمار قابل تأمل است و نیاز به تلاش بیشتر مسئولان و پیگیری‌های جامعه معلولان دارد‌.

وی افزود: معلولان باید مدعی حق خود باشند و مطالبات قانونی خود را با توجه به ظرفیت‌های موجود در جامعه پیگیری کنند‌.

وی با اشاره به استخدام بیش از 300 نفر در آموزش و پرورش در سال گذشته اظهار داشت: باید پیگیری شود که آیا در این استخدام سه درصد سهمیه معلولان در نظر گرفته شده است یا خیر و در صورت عدم رعایت، این دستگاه باید پاسخگو باشد‌.

دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید سهمیه معلولان را در استخدام رعایت کنند

فامیل‌کریمی استخدام سایر دستگاه‌ها را نیز شامل این قانون دانست و گفت: تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید آمار استخدام خود را شفاف ارائه کنند و سهمیه معلولان را رعایت کنند‌.

وی افزود: حتی دستگاه‌های قضایی نیز می‌توانند حق و حقوق معلولان در این خصوص را پیگیری کنند‌.

وی با بیان اینکه این مطالبه باید جدی گرفته شود، تأکید کرد: ظرفیت قانونی باید اجرا شود و سازمان‌های متولی معلولان نیز باید پیگیر این حقوق باشند‌.

معاون سیاسی امنیتی استاندار پیشنهاد تشکیل یک انجمن پنج نفره شامل فعالان جامعه معلولان را مطرح کرد و بیان داشت: این افراد با پیگیری‌های مستمر در امور مرتبط با معلولان همانند اشتغال، مسکن و دریافت تسهیلات سالانه گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها را ارائه دهند‌.

بهزیستی همدان 700 واحد مسکن مهر احداث می کند

علی‌اکبر فامیل‌کریمی با اشاره به پروژه ساخت 700 واحد مسکن مهر که از تعهدات سازمان بهزیستی بوده است، افزود: با اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه بخشی از آن محقق شده اما نیاز به اعتبارات بیشتر برای تکمیل است، هر چند 700 واحد پاسخگوی نیاز معلولان استان نیست‌.

وی اظهار داشت: در بحث تسهیلات بانکی نیز هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و معلولان می‌توانند از تمامی تسهیلات که مخصوص افراد عادی است نیز استفاده کنند‌.

وی با اشاره به سه مطالبه اشتغال، مسکن و تسهیلات معلولان ادامه داد: معلولان باید حقوق قانونی خود را از سازمان‌های نظارتی و اجرایی مطالبه کنند و سازمان‌ها نیز موظف به پاسخگویی هستند‌.

وی گفت: در سازمان فنی حرفه‌ای نیز ظرفیت‌های قانونی وجود دارد و بعضی از رشته‌ها نیز به دلیل نبود کارآموز آموزش داده نمی‌شود که باید از این ظرفیت استفاده مؤثر کرد‌.

پنج هزار و 800 نفر مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی هستند

فامیل‌کریمی در ادامه از بیش از وجود پنج هزار و 800 مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی خبر داد و افزود: چهار مرکز معاینه در منزل در خدمت 948 معلول نیاز به این خدمت است که این مراکز باید بیشتر معرفی و بر کار آن‌ها نیز نظارت شود‌.

وی تأکید کرد: در کمیسیون پزشکی 30 مورد از معلولیت‌ها با عنوان نیاز به خدمات‌رسانی معرفی شده‌اند که باید نسبت به خدمات آن‌ها احساس وظیفه کرد‌.

وی با بیان اینکه تمامی مشکلات در این موارد قابل حل نیست، گفت: اگر خواهان حرکات مثبت و قابل توجه هستیم باید با ایجاد یک فضای عمومی در جامعه مطالبات معلولان و تعاملات دستگاه‌ها با یکدیگر را در نظر بگیریم‌.

وی تأکید کرد: معلولان و مسئولان با تعامل با یکدیگر و داشتن یک نگاه واحد می‌توانند مشکلات خود را حل کنند‌.

مطالبه حقوق توسط معلولان باعث ایجاد فضای کار و تلاش است

وی مطالبه حقوق توسط معلولان را باعث ایجاد فضای کار و تلاش دانست و گفت: معلولان باید به اندازه تمام اقشار جامعه از امکانات استفاده کنند‌.

فامیل‌کریمی افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه سطح بندی جامعه معلولان باید مشخص شود و این موضوع باید توسط موسسات معلولان پیگیری شود‌.

وی تأکید کرد: باید روحیه مطالبه‌گری نیز در جامعه وجود داشته باشد تا بخش اعظمی از نیازهای معلولان برطرف شود‌.

قوانین باید بر اساس مطالبات به روز و متغیرهای زمان و مکان تغییر پیدا کند

وی با اشاره به اینکه قوانین باید بر اساس مطالبات به روز و متغیرهای زمان و مکان تغییر پیدا کند، خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم در مجلس نیز باید در جهت برآورده شدن مطالبات معلولان تلاش کنند‌.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به ایام محرم و فلسفه قیام عاشورا گفت: هر چقدر عمق معرفت به این حادثه بیشتر شود و تفاسیر و تحلیل‌های عمیق‌تری در این مورد مطرح شود فداکاری‌ها نیز نمایان‌تر می‌شود‌.

وی اخلاق‌مداری و فداکاری را بعد درونی زندگی انسان‌ها دانست و تأکید کرد: فداکاری زوایای مختلفی دارد و تربیت صحیح و الهی فرزندان معلول توسط پدر و مادران اوج فداکاری و انسانیت است‌.