پروژه احیاء مستقیم سبا در فولاد مبارکه به دست رئیس جمهور افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعید بخش افزود: طرح اولیه واحد فولادسازی و نورد گرم پیوسته (سبا) شامل یک واحد فولادسازی ، یک دستگاه ماشین ریخته گری تختال نازک تک شاخه ، یک واحد کوره تونلی وخط نورد با شش قفسه بانضمام واحدهای جانبی و تأسیسات مورد نیاز در بهمن ماه 1381 راه اندازی شد، ولی بدلیل مشکلات تأمین مواد اولیه به ویژه آهن اسفنجی، آهن قراضه و پاره ای مشکلات دیگر، ناشی از اجرای ناقص واحد، به ظرفیت اسمی نرسید.
وی ادامه داد: پس از الحاق این واحد به شرکت فولاد مبارکه اصفهان، جهت تداوم حیات اقتصادی، بهبود شاخص های فنی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولیدی در قالب یک قرارداد EPC و از طریق مناقصه احداث مگا مدول احیاء مستقیم به ظرفیت « 1.5 میلیون تن آهن اسفنجی در سال » به روش میدرکس را به مشارکت شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات MMTE ، انرژی گستر نصیر NICC، شرکت سرمایه گذاری کارکنان مجتمع فولاد TUKA واگذار نمود.
سعید بخش تصریح کرد: این روش مجموعه ای از فعل و انفعالات شیمیایی بین هیدروژن و مونواکسید کربن با اکسید آهن است که در نتیجه آهن فلزی تولید می گردد و در این روش اکسید آهن به شکل گندله (تولید شده در واحد گندله سازی) از واحد انباشت و برداشت و از طریق نوارنقاله ها و سیلوهای ذخیره به بالای کوره منتقل و سپس شارژ کوره میگردد.
مدیر توسعه آهن سازی شرکت فولادمبارکه ادامه داد: گندله پس از عبور از مناطق مختلف کوره، احیاء و از زیر کوره تخلیه می گردد که سر انجام گندله احیاء شده که از این پس آهن اسفنجی نامیده می شود توسط نوارنقاله به سیلوهای ذخیره محصول منتقل و پس از سرند شدن، آماده حمل به واحد ذوب می گردد.
به گزارش مهر، عملیات اجرایی این طرح در تاریخ اواخر بهمن ماه سال 1386 در زمینی به مساحت 10 هکتار در 60 کیلومتری غرب اصفهان – مجتمع فولاد سبا با سرمایه گذاری یک هزار و 754 میلیارد ریال شروع و در آبان ماه سال جاری آماده بهره برداری گردید.
با بهره برداری از این طرح برای بیش از 700 نفر از جوانان این مرز و بوم شغل ایجاد می شود.
