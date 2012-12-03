پروژه احیاء مستقیم سبا در فولاد مبارکه به دست رئیس جمهور افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعید بخش افزود: طرح اولیه واحد فولادسازی و نورد گرم پیوسته (سبا) شامل یک واحد فولادسازی ، یک دستگاه ماشین ریخته گری تختال نازک تک شاخه ، یک واحد کوره تونلی وخط نورد با شش قفسه بانضمام واحدهای جانبی و تأسیسات مورد نیاز در بهمن ماه 1381 راه اندازی شد، ولی بدلیل مشکلات تأمین مواد اولیه به ویژه آهن اسفنجی، آهن قراضه و پاره ای مشکلات دیگر، ناشی از اجرای ناقص واحد، به ظرفیت اسمی نرسید .

وی ادامه داد: پس از الحاق این واحد به شرکت فولاد مبارکه اصفهان، جهت تداوم حیات اقتصادی، بهبود شاخص های فنی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولیدی در قالب یک قرارداد EPC و از طریق مناقصه احداث مگا مدول احیاء مستقیم به ظرفیت « 1.5 میلیون تن آهن اسفنجی در سال » به روش میدرکس را به مشارکت شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات MMTE ، انرژی گستر نصیر NICC ، شرکت سرمایه گذاری کارکنان مجتمع فولاد TUKA واگذار نمود .

سعید بخش تصریح کرد: این روش مجموعه ای از فعل و انفعالات شیمیایی بین هیدروژن و مونواکسید کربن با اکسید آهن است که در نتیجه آهن فلزی تولید می گردد و در این روش اکسید آهن به شکل گندله (تولید شده در واحد گندله سازی) از واحد انباشت و برداشت و از طریق نوارنقاله ها و سیلوهای ذخیره به بالای کوره منتقل و سپس شارژ کوره میگردد .

مدیر توسعه آهن سازی شرکت فولادمبارکه ادامه داد: گندله پس از عبور از مناطق مختلف کوره، احیاء و از زیر کوره تخلیه می گردد که سر انجام گندله احیاء شده که از این پس آهن اسفنجی نامیده می شود توسط نوارنقاله به سیلوهای ذخیره محصول منتقل و پس از سرند شدن، آماده حمل به واحد ذوب می گردد .

به گزارش مهر، عملیات اجرایی این طرح در تاریخ اواخر بهمن ماه سال 1386 در زمینی به مساحت 10 هکتار در 60 کیلومتری غرب اصفهان – مجتمع فولاد سبا با سرمایه گذاری یک هزار و 754 میلیارد ریال شروع و در آبان ماه سال جاری آماده بهره برداری گردید .