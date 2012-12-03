به گزارش خبرنگار مهر، تا به حال 60 درصد از فیلم تلویزیونی "روز عزیز" به کارگردانی سیدمحمد رضا قربانزاده و تهیه‌کنندگی محسن توکلی ساخته شده است و این فیلم به مناسبت اربعین از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

"روز عزیز" داستان پیرزنی به نام ملوک است که آرزو دارد در آخرین روزهای عمرش مراسم پختن غذای نذری را در خانه‌اش برگزار کند اما از طرفی فرزندانش که با هم قهر هستند برآورده شدن این آرزو را با مشکل روبرو کرده‌اند و ...

مینا جعفرزاده، الیزابت امینی، عصمت رضاپور، نازنین دلرابد، آزاده ریاضی، افشین نخعی، فرهاد بشارتی، محمد اعلایی ، مانی حیدری و فرهاد متقی بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

از میان عوامل پشت دوربین می‌توان به مدیر تولید محمد رضا نجفی، مدیر تصویر برداری حسن سلطانی، مدیر صدابرداری محمد رضا حسینی، طراح گریم شهرام خاج، طراح لباس حسن روح پروری، برنامه ریز نرجس ابراهیمی ، دستیار اول کارگردان قاسم صالحی و دستیار دوم کارگردان رضایی اشاره کرد.