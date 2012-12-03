به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، کورش باقری این فهرست را پس از همفکری با جورج زالای مربی مجارستانی تیم‌های نوجوانان و جوانان در قالب دو تیم نوجوانان متشکل از 12 وزنه‌بردار و جوانان متشکل از 16 وزنه‌بردار اعلام کرد.

بر این اساس کیانوش باقری، رامین ولی‌پور، مصطفی خلیلی، امیرحسین فضلی، مهدی فروتن از مازندران، سعید رضازاده و پیمان جان از اردبیل، علیرضا سلیمانی از گیلان، میلاد رشیدی از کرمانشاه، سیدعلیرضا طاهریان از چهارمحال و بختیاری، آرمان آشنایان از آذربایجان غربی و علیرضا دهقان از خوزستان به اردوی تیم نوجوانان دعوت شده‌اند.

رضا قاسمی الویری، ایوب مرادی، امیرحسین نظام الرعایا از اصفهان، وحید خدادادی و علیرضا دهدار از خوزستان، میثم زارعی و مسعود اورنگی از فارس، عماد باقری و میلاد خسروی از کرمانشاه، محمدرضا غنی‌‎لو از تهران، همایون تیموری از البرز، علی میری از آذربایجان غربی، علی رحیم‌نیا از گیلان، حسن گل‌پرور از همدان، امیر حقوقی از آذربایجان شرقی و امین زارعی از اردبیل در رده سنی جوانان به اردو دعوت شدند.

این نفرات باید عصر روز دوشنبه 11 دی‌ماه با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی در محل سالن وزنه‌برداری مجموعه ورزشی آزادی خود را به کادر فنی معرفی کنند.

دور جدید تمرینات تیم‌های نوجوانان و جوانان هم از 12 دی‌ماه زیر نظر کورش باقری و جورج زالای آغاز می‌شود تا از میان این 28 وزنه‌بردار 16 وزنه‌بردار در قالب دو تیم 8 نفره نوجوانان و جوانان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان معرفی شوند.

رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری نوجوانان جهان – انتخابی المپیک 2014 نوجوانان از 17 تا 24 فروردین‌ماه 1392 در تاشکند ازبکستان و رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری جوانان جهان از 13 تا 21 اردیبهشت‌ماه 1392 در لیمای پرو برگزار می‌شود.