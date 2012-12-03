به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی امروز دوشنبه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوالات خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به این سئوال که مقامات آمریکایی در گفتگوهایی اظهار تمایل به انجام مذاکره با جمهوری اسلامی ایران کرده اند اما از طرفی آمریکا در حال تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران است، ارزیابی شما نسبت به این تناقضات چیست، گفت: اگر آمریکایی ها در بیانشان پیگیر هدفی باشند می توانند در مذاکرات 1+5 آن را دنبال کنند. این در صورتی است که صداقت در کارشان داشته باشند.

لاریجانی ادامه داد: مسیر مذاکرات با 1+5 باز است. جمهوری اسلامی ایران نیز پیشنهادات خوبی در گروه 1+5 مطرح کرده است، اما آنها متاسفانه موضوع را به نحو درستی پیگیری نکردند و به سمت تحریم های بیشتر رفتند.

وی گفت: آمریکایی ها اگر می خواهند مسیر را تغییر دهند می توانند این مسیر را با پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران طی کنند.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس و مخالفت های شورای نگهبان، حقوقدانان و رئیس جمهور با این اصلاحیه اشاره کرد و پرسید مجلس با این شرایط چه اصراری به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دارد و چرا این اصلاح در مجلس هشتم انجام نشد، گفت: اگر دقت کرده باشید بیشتر مناقشات در این طرح حول ماده 35 و روش تایید صلاحیت کاندیداها است.

لاریجانی ادامه داد: می گویند مفاد آن خوب است اما معتقدند جایگاه تصمیم گیری درباره این مسائل مجلس نیست.

وی در پاسخ به این سئوال که شما در جلسه غیر علنی روز گذشته اعلام کردید که با شورای نگهبان در این باره جلسه داشتید و توافق کردید که ماده 35 این طرح حذف شود، گفت: ما به شورای نگهبان احترام می گذاریم، انتقال مطلب این بود که محور اصلی مخالفت شورای نگهبان ماده 35 است هرچند که معتقدم مفاد ماده 35 مطلوب است اما خلاف قانون اساسی است، لذا ما به نظر شورای نگهبان احترام می گذاریم.

نماینده قم در مجلس در پاسخ به این سئوال که چه تضمینی است که این ماده در بررسی این طرح در صحن علنی مجلس حذف شود، گفت: نمایندگان اخطار قانون اساسی می دهند و من چون آن را قبول دارم این اخطار به رای گذاشته می شود اگر مجلس پذیرفت می توان ماده را حذف کرد در غیر این صورت ماده به تصویب می رسد و به شورای نگهبان می رود و در آن زمان شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد. اما من با تلقی که از نمایندگان دارم حدسم این است که علاقه مند نیستند که قانونی تصویب کنند که خلاف قانون اساسی باشد.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب این طرح امید بسته است، گفت: نه این حرف هایی که بیرون زده می شود با سوء تفاهم است چنین چیزی نیست و نه ما مایل هستیم که این طرح به مجمع تشخیص مصلحت برود. اما این سئوال که چرا این طرح در مجلس هشتم به تصویب نرسید تلقی درستی نیست. ما در مجلس هشتم برای احزاب و شوراها و مجلس قانونی تدوین کردیم اما به آخر مجلس رسید و مصوب نشد. بنابراین در مجلس نهم از تجربه مجلس هشتم استفاده کردیم.

وی گفت: فکر می کنم اگر مفاد را خودتان نگاه کنید غیر از ماده 35 که به احتمال زیاد نمایندگان در همراهی با شورای نگهبان آن را حذف می کنند و این قضیه خاتمه می یابد، باقی نکات اعتلا بخش است.

در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید دستاوردهای سفر منطقه ای شما به برخی کشورهای منطقه به خصوص مذاکراتتان با مقامات ترکیه در خصوص نصب سامانه های موشکی و حمایت از تروریست های سوریه چه نتیجه ای داشت، گفت: در این سفرها در خصوص سوریه و غزه و در مورد مسائل عراق بحث و گفتگو داشتیم.



وی با بیان اینکه با یک رفتار ماجراجویانه در منطقه مواجه هستیم، گفت: دشمنان گاهی اوقات در غزه مشکلاتی را ایجاد می کنند و اگر موفق نبودند رفتارشان را تغییر داده و به دنبال ماجراجویی دیگری می روند.

لاریجانی اظهار داشت: ما باید با کمک کشورهای منطقه جلوی این گونه ماجراجویی ها را بگیریم .



رئیس مجلس در خصوص سوریه تصریح کرد: ما قائل به دموکراتیزه شدن سوریه هستیم اما نه با این روش هایی که برخی کشورها که در آن دموکراسی وجود ندارد بخواهند برای سوریه و ایجاد دموکراسی در آن تصمیم گیری کنند.



وی اظهار داشت: وزارت خارجه کشورمان در بحث سوریه اقداماتی را انجام داده است و کشورهایی را دعوت کرده که این کارها باید تقویت شود.



لاریجانی همچنین گفت: ما در عراق در خصوص مردم فلسطین و حمایت از سوریه و همچنین ارتباط و همبستگی بیشتر بین دو کشور بحث و گفتگو کردیم.



رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی در خصوص اصلاح قانون انتخابات پرسید و گفت: نظر شخصی شما در این خصوص چیست و همچنین انتقادات رئیس جمهور نسبت به این قانون را چطور ارزیابی می کنید، گفت: در مورد قانون انتخابات بحث های حاشیه ای زیادی انجام شده است که پیشنهاد می کنم متن این قانون را کامل بخوانید.



وی اظهار داشت: یکی از نکاتی که در این قانون مورد بحث و نگرانی است مربوط به نحوه تشخیص صلاحیت ها می شود، این مصداق ها را شورای نگهبان چطور می تواند کشف کند و بر اساس قانون قبلی کاندیدا اگر حداقل شرایط را داشته باشد می تواند برای ریاست جمهوری ثبت نام کند.



لاریجانی با بیان اینکه برخی معتقدند در این خصوص نظر شورای نگهبان حصری است و امکان دارد اختیارات شورای نگهبان محدود شود، گفت: ممکن است هر کسی نظر خودش را داشته باشد و شاید این ماده در مجلس حذف شود.



وی اظهار داشت: بقیه مفاد این قانون مربوط به اصل 116 بوده و برای صیانت از آزادی ها در این قانون آمده است.



رئیس مجلس همچنین با اشاره به تشکیل هیئت اجرایی در مرکز وزارت کشور گفت: همان طور که این هیئت اجرایی در شهرستان ها وجود دارد باید نمونه آن نیز با حضور معتمدین مردم در مرکز تشکیل شود. البته این کار به معنی حذف وزارت کشور در بحث اجرای انتخابات نیست چرا که این یک حسن و صیانت از آرا و انتخابات است.



لاریجانی گفت: با تشکیل این شورا اگر کسی در انتخابات تقلب و یا تخلف کند قوه قضائیه سریع برخورد می کند و دیگر برخورد قوه قضائیه به 5 سال طول نمی کشد.



وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که از وی پرسید نظر شما در خصوص جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست، گفت: این مجمع تعریف روشنی در قانون اساسی دارد و اعضای آن توسط رهبری انتخاب می شوند .



رئیس مجلس افزود: از جمله وظایف این مجمع تعیین سیاست های کلی نظام است که باید به تایید رهبری برسد و همچنین بررسی برخی معضلات کشور واختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است.



لاریجانی گفت: نمی توانیم حقوقی را که برای مجمع در قانون اساسی آمده را نادیده بگیریم چرا که اصل قانون اساسی وظایف مجمع را مشخص کرده است.



وی اظهار داشت: وقت مناقشه درباره قانون اساسی الان نیست، بلکه باید وقت ما صرف مشکلات اقتصادی و گرانی و اشتغال مردم شود، وظایف قوا و جایگاه آنها در قانون مشخص است و مسئله مبهمی در این خصوص وجود ندارد.



خبرنگاری از لاریجانی پرسید شما در مصاحبه ای اظهار داشتید نظر ارشادی و مولوی رهبری مطاع است پس چرا برای مردم موضوع طرح نظارت بر نمایندگان ملموس نیست و اقدامی را در این خصوص شاهد نیستیم.



لاریجانی پاسخ داد: نظارت بر نمایندگان مطابق نظر رهبری در مجلس هشتم تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد و در مجلس نهم اجرا شد.



رئیس مجلس افزود: نظارت بر کار نمایندگان یک کار درونی مجلس است و همین الان هم در حال بررسی است و تذکر و درج در پرونده نیز لحاظ می شود.



وی اظهار داشت: تاکنون مواردی به این هیئت در خصوص تخلف نمایندگان ارجاع شده است.



لاریجانی در پاسخ به سئوال دیگری که از وی پرسیده شد در حد و اندازه ای که از مجلس نهم انتظار می رفت کارها انجام نشده و نظر شما در این خصوص چیست، گفت: محور اصلی و تمرکز نمایندگان در مجلس در خصوص مسائل اقتصادی است.



وی اظهار داشت: نمایندگان استیضاح وزیر ورزش و جوانان را منتفی کردند چون اولویت اصلی موضوع اقتصاد بود.



لاریجانی گفت: وقتی عمده مشکلات مردم گرانی و اشتغال است باید وقت ما صرف این مسائل شود و جلساتی را با وزرای مربوطه در خصوص گرانی های اخیر در بازار ارز و گران شدن قیمت مرغ و شیر داشتیم.



رئیس مجلس همچین اظهار داشت: طرحی در مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار اندیشیده شده که در دستور کار قرار می گیرد .



وی افزود: اگر نمایندگان در این خصوص به جایی برسند که باید سئوال و استیضاح انجام شود آن را در راستای وظایف خود انجام می دهند.



رئیس قوه مجریه در بیان چند تصمیم مهم مجلس در خصوص مسائل اقتصادی گفت: عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و منع دولت از این کار از اقدامات مجلس است.



لاریجانی همچنین اظهارداشت: قانون تخصیص مابه التفاوت قیمت ارز به بخش ها و پروژه های عمرانی از دیگر مصوبات مجلس می باشد.



رئیس مجلس تصریح کرد: دولت و مجلس جلساتی را با هم در خصوص گرانی های قیمت ارز داشتند که در نتیجه اتاق تبادل ارز نتیجه آن شد که آرامش را برای تولید کنندگان به وجود آورد.



وی همچنین اختصاص 10 درصد از بودجه صندوق توسعه ملی برای تولید کنندگان را از دیگر مصوبات مجلس خواند و گفت: ما سعی کردیم تمرکز خودمان را بر مسائل اقتصادی قرار دهیم.

ادامه دارد.