  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

امامی با مهر عنوان کرد:

نرخ بالای بیکاری در گلستان/ جزئیاتی از بازدید هیئت دولت و مجلس

نرخ بالای بیکاری در گلستان/ جزئیاتی از بازدید هیئت دولت و مجلس

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع نمایندگان گلستان به مشکل اشتغال و بیکاری در استان اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری در استان بالاست و رتبه پایین جدول در کشور هستیم.

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری برای رفع مسائل اشتغال استان خبر داد و افزود: در نشست با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مقرر شد کارگروه ویژه ای در درون وزارتخانه تشکیل شود و مسائل اشتغال استان برطرف شود.

وی اظهار داشت: با وجود همه تلاش ها و خدمتی که صورت گرفته است، گلستان نیازمند تلاش و همت جدی سرمایه گذاران و بنگاهها است که بتواند برای رفع معضل بیکاری کمک کند.

وی عنوان کرد: با تعیین یک هدفگذاری مشخص و قبول پروژه های مرتبط که هزینه های تمام شده تولید را کاهش دهد و اقتصادی باشد، همچنین جذب سرمایه گذار می توان بخشی از مشکلات اشتغال را رفع کرد.

امامی درباره نتیجه بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران مجلس از مناطق سیلزده گلستان نیز گفت: در پی خسارتهای وارد شده به استان بر اثر سیل، درخواستی از سوی مجمع نمایندگان استان تنظیم و به رئیس مجلس ارائه شد.

وی یادآورشد: همچنین در جلسه نمایندگان مجلس و دولت در گلستان مصوب شد تا ردیف بودجه خاصی برای این طرح دیده شود تا طرح جامع سیلاب اجرایی شود و موضوع خسارت ناشی از سیل به حداقل رسد.

امامی گفت: بنظر می رسد که گزارش تهیه شده توسط اعضای کمیسیون برنامه بودجه و عمران و نمایندگان دولت در گلستان برای رفع برخی مشکلات فراروی مثمر ثمر باشد.

کد مطلب 1757091

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها