پل روگذر آبادان 22 بهمن ماه امسال به بهره برداری می رسد

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پل مذکور قرار بود تا اواخر آبان ماه و یا اوائل آذر ماه به بهره برداری برسد، افزود: نوسانات شدید ارزی و در یک مقطع نایاب شدن میل گرد و ورق فولادی در بازار سبب شد تا یک وقفه یک ماهه در پروژه به وجود آید.

وی عنوان کرد: با آرام شدن اوضاع بازار و پیدا شدن ورق فولادی که البته 100 درصد افزایش قیمت پیدا کرده تمامی اقلام مورد نیاز تهیه شد و هم اکنون نیز تمامی انرژی خود را بر روی ساخت این پل نهاده ایم تا بیش از این شرمنده مردم نشویم.



شیرازی با اشاره به فعال بودن پروژه تصریح کرد: کار ساخت پل روگذر امام رضا(ع) با بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی همچنان در حال انجام است.



وی تصریح کرد: در زمان حاضر کار ساخت عرشه پل یعنی نصب ورقهای فولادی و میلگرد گذاری در دست اقدام است.



شهردار آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ورود کابلها به کارگاه پل ادامه داد: پس از اتمام کار عرشه مراحل نصب کابلها توسط شرکت چینی طرف قرارداد در ساخت این پل (آگورچین) به انجام می رسد.



وی ضمن عذرخواهی از شهروندان آبادانی به دلیل تاخیر پیش آمده در ساخت پل از آنان خواستار همراهی و تعامل با شهرداری شد.



پل کابلی روگذر امام رضا (ع) در سازه ای از نوع تیر ورق– بتونی با 225 متر طول، 26 متر ارتفاع و 17 متر پهنا ساخته خواهد شد.این پل نخستین پل روگذر آبادان است که خیابانهای طیب و بهمن را به هم وصل می کند و از بار ترافیکی میدان ابوالحسن می کاهد.



برای ساخت این پل مبلغ 40 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.روزانه بیش از180 هزار و 960 خودروی سبک و سنگین از محور میدان ابوالحسن عبور می کنند که با راه اندازی این پل از ترافیک این محدوده کاسته خواهد شد.