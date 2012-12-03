غلامرضا خانکشی پور در گفتگو با مهر درخصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر واردات برنج به کشور اظهارداشت: با توجه به افزایش نرخ ارز دولت درحال اصلاح کردن سیاستهای تجاری خود است به طوری‌که برای واردات برخی از کالاها و محصولات کشاورزی عوارضی وضع کرده است.

وی تصریح کرد: براین اساس، انتظار داریم دولت از طریق بکارگیری نظام تعرفه ای کنترلهای لازم را در رابطه با واردات بی رویه محصولاتی مانند برنج اعمال کند.

به گفته این عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، در شرایط کنونی که نرخ برنج وارداتی افزایش یافته است، مزیت نسبی برنج ایرانی در رقابت با برنجهای خارجی مشخص خواهد شد.



طرح خودکفایی برنج در وزارت جهاد خاک می‌خورد

وی در ادامه در خصوص اجرای طرح خودکفایی در تولید برنج گفت: طرح خودکفایی در تولید برنج حدود یکسال و نیم گذشته در وزارت جهادکشاورزی تهیه و تدوین شد اما بنا به دلایلی هنوز به دولت ارائه نشده است.

خانکشی پور با تاکید براینکه ایران ظرفیت خودکفایی در تولید برنج را دارد، درعین حال گفت: برای رسیدن به خودکفایی در تولید برنج باید الزاماتی از جمله تعیین یک متولی برای ایجاد هماهنگی بین بخش خصوصی و بخش دولتی جهت اجرای این طرح را در نظر گرفت.

وی درباره قیمت کنونی برنج در بازار گفت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم از برنج رقم هاشمی به عنوان مرجع در بازارهای شهرهای شمالی کشور در حدود 3500 تومان و قیمت هرکیلوگرم ازهمین برنج با کیفیت پائین تر در پایتخت بیش از 4000 تومان است.