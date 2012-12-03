دو خانه مسکونی در رامسر وقف ترویج علوم قرآنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین قبادی اظهار داشت: واقف خیراندیش کلثوم سلیمانی ساسانی دو قطعه زمین جمعاً به مساحت 285 مترمربع را در رامسر وقف کرده است.

وی افزود: این واقف نیک اندیش نیّت موقوفات خود را ترویج فرهنگ علوم قرآنی و برگزاری مراسمات بزرگداشت حضرت امام (ره) و شهیدان سرافراز رامسر قرار داده است.

سرپرست اوقاف و امورخیریه رامسر گفت: برای این موقوفه وقف نامه تنظیم شده و در این اداره به ثبت رسیده است.

وقف زمین مزروعی در بلده

زمین مزروعی در بلده به ارزش 100 میلیون ریال وقف شد. حجت الاسلام قربانعلی عسکری اظهار داشت: واقف خیراندیش مولود ملا زمین مزروعی را برای آستانه مبارکه امامزاده داود(ع) بلده وقف کرده است.

وی افزود: مساحت این زمین مزروعی 250 مترمربع است و وقف نامه برای آن تنظیم گردیده است و در این اداره به ثبت رسیده است.

سرپرست اوقاف و امور خیریه بلده ادامه داد: عواید حاصل از این موقوفه طبق نیت واقف نیک اندیش صرف امورات آستانه مبارکه امامزاده داود (ع) می شود.

سفر خادمان امامزاده عباس به مشهد مقدس

مدیرمرکز فرهنگی قرآنی امامزاده عباس گفت: دومین گروه خدام امامزاده عباس(ع) در قالب اردوی بصیرتی به مشهد مقدس اعزام شدند.

سید مجتبی حسینی افزود: در این طرح در مرحله اول 15 تن از برادران خدام فعال به پابوسی حضرت امام رضا(ع) تشرف یافتند و در مرحله دوم 25 نفر از خواهران خدام فعال امروز عازم شدند.