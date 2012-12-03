سهمیه تسهیلات خود مالکی مسکن در اردبیل پرداخت شد

عقیل وکیلی به در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام سهمیه تسهیلات مسکن خودمالکی گفت: امسال تمام سهم استان به متقاضیان پرداخت شده که نشان از تعامل بانک مسکن و برنامه ریزی در این بانک برای پرداخت تسهیلات است.

وی از معرفی هزار و 500 نفر برای دریافت وام مسکن تعاونی در استان خبر داد و تصریح کرد: بانک آماده عقد قرارداد با این متقاضیان است که با مراجعه متقاضیان مقدمات پرداخت این تسهیلات فراهم شده و با ارائه مدارک مورد نیاز این تسهیلات پرداخت خواهد شد.

وکیلی با اشاره به افزایش میزان تسهیلات پرداختی مسکن افزود: این تسهیلات از 220 میلیون ریال به 250 میلیون ریال افزایش یافته که بانک آماده پرداخت ما به تفاوت این تسهیلات به افرادی است که از قبل 220 میلیون ریال دریافت کرده اند.

سرپرست شعب بانک مسکن استان با اشاره به دریافت اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات مسکن تعاونی و ما به تفاوت 30 میلیون ریالی اضافه کرد: دو هزار میلیارد ریال برای پرداخت این تسهیلات به استان اعتبار داده شده است.

