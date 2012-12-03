به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت طرح‌های پلیس به منظور مقابله با آلودگی هوای پایتخت اظهار داشت: از روز پنجشنبه همزمان با اعلام هواشناسی مبنی بر افزایش آلاینده‌ها در هوای پایتخت پلیس جلسات خود را برگزار کرد و از روز شنبه طرح‌های این پلیس برای برخورد با خودروهای متخلف و دودزا به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: تنها در دو روز اول 5 هزار خودروی متخلف اعمال قانون شدند و دو هزار خودرو نیز توسط پلیس به پارکینگ و تعمیرگاه منتقل شد.

رئیس پلیس راهور تهران در خصوص زمان اجرای این طرح‌ها گفت: طرح‌های پلیس تا زمانی که هوا همچنان آلوده باشد ادامه دارد. هر دستگاه باید به سهم خودش در کاهش آلایندگی‌ها اقدام کند و با شعار و انجام ندادن اقدامات اثرگذار موضوع آلودگی هوا حل نمی‌شود. هر دستگاهی باید به وظایف خودش در طرح جامع آلودگی هوا عمل کند زیرا طرح‌های مقطعی در زمانی اجرا و بعد هم فراموش می‌شوند.

وی با بیان این که مهلت دو ماهه‌ای به سازمان‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ شده است که خودروهای فرسوده خود را به سرعت از رده خارج کرده و سرویس‌های دودزای خود را نیز اصلاح کنند تاکید کرد: پلیس پیگیر برخورد با دستگاههای متخلف است. همچنین اداراتی که سرویس‌های خود را جمع آوری کرده‌اند بهتر است هرچه سریعتر آنها را دوباره راه اندازی کنند.

رحیمی افزود: هفته گذشته مطلع شدیم یک سازمان سرویس جا به جایی 4 هزار نفر از نیروهای خود را جمع‌آوری کرده که این به معنی افزایش دو هزار خودروی تک سرنشین به ترافیک تهران است. همه می‌دانند که معابر تهران گنجایش تردد 800 هزار خودرو را دارد در حالی که در تهران 4 میلیون خودرو تردد می کنند.

وی تاکید کرد:‌ باید اقدامات جامعی انجام شود و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند. متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها وظایف خود را به دوش سایر دستگاه‌ها می اندازند. از ساعت 6 صبح امروز فشار بسیاری روی ماموران ما در خیابان‌ها وجود داشت تا از تردد خودروهای غیرمجاز در منطقه مرکزی شهر جلوگیری کنند.