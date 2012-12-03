تازه ترین فیلم دنیرو آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار به نقل از سایت آی. ام.دی. بی این فیلم را "ژان لوک بسون" کارگردانی کرده و فیلمنامه آن را بر اساس رمانی اثر " تونینو بنکوییستا" به رشته تحریر درآورده است.
علاه بر دنیرو در این فیلم بازیگرانی چون "تامی لی جونز"، "میشل فایفر" و "دیان آرگون" به ایفای نقش پرداخته اند.
بسون این فیلم را به عنوان هجدهمین اثر سینمایی خود جلوی دوربین برده و تازه ترین اثرش پس از شکست فیلم "بانو" محسوب میشود.
تاکنون بر اساس آثار نویسنده رمانی که این فیلم بر اساسش ساخته شده، 18 فیلم سینمایی ساخته شده و از نویسندگان مورد علاقه سینماگران محسوب می شود.
داستان یک سردستهی تبهکاران را روایت میکند که به دلیل اظهار شهادت در دادگاه، اکنون همراه خانواده خود در منطقهی نرماندی فرانسه تحت مراقبت پلیس است. اما طبق عادت با راه و روشهای مافیایی، خواستههایش را بر مردم این شهر تحمیل میکند.
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