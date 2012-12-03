برگزاری مسابقه "قاب مهر" و "مشق مهر" در استان مرکزی

مرتضی سلیمی، با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت روز جهانی داوطلب مسابقه عکاسی با عنوان «قاب مهر» و مسابقه وبلاگ نویسی با عنوان «مشق مهر» با موضوع «خدمات داوطلبانه» در استان مرکزی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مسابقه همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی برگزار می شود، گفت: هدف از برگزاری این مسابقات ثبت اقدامات و فعالیت های بشر دوستانه داوطلبان هلال احمر وانعکاس فعالیت های آنان است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی اظهار کرد: کلیه علاقه مندان می توانند آثار عکاسی خود را تا ۳۰ آذر ماه به آدرسvolunteers_at_rcs_dot_ir ارسال نمایند .

سلیمی یادآور شد: به آثار برگزیده عکاسی و وبلاگ نویسی از سوی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور جوایز نفیسی اهداء خواهد شد

وی در ادامه ضمن گرامیداشت 14 آذر روز جهانی داوطلب گفت: رسالت بزرگ داوطلبان به عنوان پل ارتباطی توان توانمندان ونیاز نیازمندان حضور آگاهانه و مشارکت آنها در کارهای خیر بالاخص به هنگام وقع حوادث و بحران های طبیعی و غیر طبیعی است که با از خود گذشتگی به کمک هلال احمر می شتابند .

