سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان پیش از ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان شاهرود که در محل این بنیاد برگزار شد، از زحمات حمید رودگر تقدیر و مصطفی دارستانی را بعنوان سرپرست جدید این مدیریت معرفی کرد.

غلامحسن بنازاده گفت: دوره‌های مدیریتی در بنیاد مسکن سه ساله است و با گذشت عمر مدیریتی رودگر تصمیم گرفتیم از تجربیات ارزنده وی در اداره کل استفاده کرده و امیدوارم همکاران ما با تلاش و همکاری با مدیر جدید سرعت خدمت‌رسانی را به مردم شهرستان شهیدپرور شاهرود بیشتر کنند.

وی افزود: پویایی و سرزنده‌ای در زمان رودگر مدیر سابق در بنیاد مسکن شاهرود حاکم بود اما اصل بهبود مستمر باعث شد برای حرکت در مسیر خوب‌تر شدن، دست به این تغییر بزنیم.

مدیر سابق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی مختصر از اهم عملکرد خود در سه سال گذشته، گفت: از مدیران استانی خواهشمندم به شاهرود نگاه ویژه داشته باشند.

حمید رودگر تصریح کرد: بدلیل کمبود نیرو، هر یک از کارمندان این اداره به اندازه پنج نفر کار می‌کند، پس شایسته محبت و تقدیر هستند.

تعدادی از روسا و اعضای شوراهای شهر و روستاهای شهرستان‌های شاهرود و میامی در پایان این جلسه ضمن انتقاد از نحوه تغییر مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود خطاب به مدیرکل این بنیاد گفتند: هیچ یک از شوراهای روستایی و شهری در این دوشهرستان از عملکرد رودگر گلایه نداشتیم که این امر نشان مردم مداری و احساس مسئولیت وی بوده است.

بنازاده مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین در پاسخ به این خواسته حاضران که از وی درخواست می‌کردند تحت فشارهای سیاسی قرار نگرفته و رودگری را در سمت خود ابقا نماید؛ گفت: فرایند تغییر مدیر، فرایند پیچیده‌ای است و این گونه نیست که الان بنده تصمیم بگیرم و آن تغییر صورت بگیرد، فرایند تغییر آقای رودگر چهار ماه طول کشیده است، اما مطمئن باشید که در این تغییر به اندازه سرسوزنی مسایل سیاسی دخالت نداشته است.

مصطفی دارستانی پیش از این کارشناس مسئول اداره کل بنیاد مسکن استان سمنان بوده است.