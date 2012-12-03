مرگ خاموش دختر 23 ساله بر اثر گازگرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دیروز یک مورد گازگرفتگی در شهرک المهدی مشهد به ماموران اطلاع داده شد. ماموران پس از حضور در محل حادثه دریافتند دختر 23 ساله در حمام دچار گازگرفتگی شده و جان باخته بود. مادر و خواهر او وقتی به طولانی شدن حمام او مشکوک شدند سراغش آمده و با جسد دختر جوان روبرو شدند.

با بررسی کارشناسان آتش نشانی مشخص شد ، رعایت نکردن نکات ایمنی در نصب آبگرمکن باعث انتشار گاز منوکسیدکربن از لوله های دودکش شده و دختر جوان را به کام مرگ برده است.

با اطلاع موضوع به قاضی موحدی راد ، بازپرس جنایی مشهد دستور انتقال جسد دختر جوان به پزشکی قانونی صادر شد.

بررسی کارشناسان نشان می دهد 70 درصد حوادث گازگرفتگی به علت نصب نادرست لوله های بخاری و آبگرمکن رخ می دهد که توجه به هشدارهای سازمان آتش نشانی و نصب صحیح دودکش می تواند تلفات را به میزان قابل توجه ای کاهش دهد.