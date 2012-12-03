ممنوعیت شکار در منطقه جنگلی کوهساران

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کیایی با اشاره به سطح بالای تنوع زیستی، عدم وجود یک منطقه کلیدی و شاخص جهت شناساندن ظرفیت ها، تنوع زیستی وایجاد یک منطقه بافری به جهت حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی اظهار داشت: این اداره در اقدام کارشناسی نسبت به انتخاب و معرفی محدوده کوهساران را بعنوان منطقه شکار ممنوع به سازمان حفاظت محیط زیست کشور کرد.

وی بیان داشت: با بررسی های سازمان محیط زیست منطقه شکار ممنوع کوهساران را بدلیل ظرفیت ها و پتانسیل منطقه و حفظ آن تصویب کرد.

کیایی با اشاره به اینکه منطقه کوهساران به وسعت 12 هزار هکتار با گونه های منحصر بفرد جانوری مانند قرقاول خزری افزود: با توجه به ظرفیت اکولوژی منطقه، افزایش سطوح دینامیکی و جمعیت وحوش منحصر به فرد و جنگل های باقیمانده خزری بعنوان زیستگاه مناسب وحوش حفظ شود.

اعطای سند تفکیکی 415 هکتار از اراضی شهرک های صنعتی مازندران



مدیرعامل شرکت شهرکهای مازندران، از دارا بودن سند تفکیکی 415 هکتار از زمینهای شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد با اشاره به لزوم حمایت از سرمایه گذاران در شرایط کنونی کشور اظهار داشت: رسالت شرکت شهرکهای صنعتی، اجرای زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی بوده و با اعتبارات محدودی که وجود دارد بدنبال تجهیز و تکمیل زیرساختها هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: تاکنون 415 هکتار از زمینهای شهرکهای صنعتی استان، سند تفکیکی دریافت کردند و امید است با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران، مشکل سند تفکیکی زمینهای شهرکها و نواحی صنعتی نیز برطرف شود.

تحقق سبک زندگی دینی از اهداف قیام امام حسین(ع)



مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران گفت: یکی از انگیزه های قیام امام حسین(ع) تحقق سبک زندگی دینی مردم بر اساس آموزه های دینی و علوی و نبوی بوده که هر چه بیشتر باید برای مردم و در کانون های فرهنگی و هنری مساجد تبیین شود.

