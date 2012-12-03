برگزاری مراسم معارفه 8 معاون پلیس راهور/ سرهنگ امیری جانشین رئیس پلیس راهور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه تعدادی از معاونان پلیس راهور پیش از ظهر دوشنبه در ستاد این پلیس برگزار شد.

در این مراسم سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور جابه جایی ها را لازمه نشاط حیات هر سازمانی دانست و گفت: جابه جایی ها امری عادی است که در همه سازمان ها رخ می دهد.



در این مراسم سرهنگ موسی امیری به عنوان جانشین رئیس پلیس راهور معرفی شد در حالیکه پیش از این سردار تقی مهری که به عنوان رئیس پلیس پیشگیری انتخاب شده بوده این مسئولیت را برعهده داشت. همچنین سرهنگ رحیم رمضان آقایی به عنوان معاون هماهنگ کننده پلیس راهور انتخاب و جانشین سرهنگ امیری شد.



به گزارش مهر، سرهنگ احمد رستمی نیز که پیش از این رئیس مرکز تعویض پلاک بود به عنوان معاون فنی و مهندسی معرفی شد. همچنین سرهنگ هویدا تزار که پیش از این فرمانده پلیس راه استان لرستان بود به عنوان رئیس مرکز صدور گواهینامه معرفی شد.



در این مراسم سرهنگ یونسی نیز پس از بازنشسته شدن سرهنگ غلامی به عنوان معاون طرح و برنامه پلیس راهور معرفی شد.



در ادامه این مراسم سرهنگ سعید روحی که پیش از این جانشین مرکز شماره گذاری پلیس راهور بود به عنوان رئیس این مرکز معرفی شد. همچنین سرهنگ شهرام محبی جانشین سرهنگ آزادی در سمت فرمانده پشتیبانی قرارگاه پلیس راهور شد. در این مراسم همچنین سرهنگ نورالدین دلفانیان به عنوان رئیس اداره نیروی انسانی پلیس راهور منصوب شد.



در این مراسم سردار تقی مهری جانشین سابق رئیس پلیس راهور گفت: در سه سال گذشته اقدامات خوبی از جمله برنامه ریزی های چند ساله برای پلیس راهور انجام شد که نتیجه آن کاهش تلفات رانندگی بود. همچنین سازمان بهداشت جهانی نیز به علت کاهش کشته ها از ایران تقدیر کرد. همچنین در این مدت بزرگترین مرکز مانیتورینگ ترافیک خاورمیانه در پلیس راهور راه اندازی شد.



وی ادامه داد: در سه سال گذشته سه عنصر مهم ارتباط خوب با مردم، اعتماد مردم به پلیس و مشارکت مردم به عنوان رویکردی اجتماعی در دستور کار قرار دارد.