به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشار افزود: به دنبال استقبال مردم زنجان از برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی کاسپین زنجان، دومین نمایشگاه ملزومات جهیزیه ویژه زوج‌های جوان و سیسمونی در این نمایشگاه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه از 20 آذر ماه سال جاری برگزار می‌شود، افزود: علاقه‌مندان تا 24 آذر ماه سال جاری می‌توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی کاسپین زنجان با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 3 هزار و 500 متر مربع تصریح کرد: این نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاهی «آرتا نمانگر» اردبیل برگزار می‌شود.

افشار مدت برگزاری این نمایشگاه را پنج روز اعلام کرد و افزود: ‌بیش از 50 واحد تولیدی و بازرگانی از استان‌های مختلف کشور در این نمایشگاه شرکت می‌کنند.

وی از حضور استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، فارس، گلستان و زنجان در این نمایشگاه خبر داد و افزود: این استان‌ها تولیدات خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان با بیان اینکه شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه تولیدات و محصولات خود را در قالب فرش ماشینی، فرش و تابلو، فرش دستباف در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند، افزود: لوازم خانگی، مبلمان، سرویس خواب، میز ناهار خوری، لوستر، سیسمونی، لوازم و تجهیزات آشپزخانه و صنایع دستی در این نمایشگاه ارائه می‌شود.

افشار با اشاره به زمان بازدید این نمایشگاه از ساعت 15 بعد از ظهر تصریح کرد: همشهریان می‌توانند تا ساعت 21 شب از این نمایشگاه بازدید کنند

تلفات جاده ای در ابهر 38 درصد کاهش داشت

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در سال جاری تصادفات جاده ای در سطح شهرستان ابهر 38 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ علیرضا صالحی در جمع مردم ابهر به برخورد جدی پلیس با سوداگران مرگ تاکید و افزود: در زمینه مواد مخدر در سطح شهرستان ابهر بیش از 23 کیلو انواع مواد مخدر کشف و در این زمینه 250 نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی با تاکید بر اهمیت نماز جمعه و جماعات افزود: نماز جماعت تجلی وحدت مسلمانان و منشا آثار و برکات فراوانی است.

سرهنگ صالحی با اشاره به آثار و برکات نماز های جماعت ادامه داد: نمازجماعت مقدمه وحدت صفوف، نزدیکى دل ها، تقویت کننده ‏روح اخوت و زمینه ساز تعاون اجتماعى بین آحاد مسلمانان است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اعلام اینکه نماز جمعه جایگاه والایی داشته و نه تنها یک عبادت بلکه مظهر وحدت مسلمانان و شکوه و عظمت اسلام است، تصریح کرد: نماز تطهیر کننده لسان، حافظ حالات روحانی انسان، زیباترین حالات پرستش و موجب طهارت ظاهری و باطنی بشر است.



سرهنگ صالحی با اشاره به اقدامات فرماندهی انتظامی شهرستان ابهر در سال جاری گفت: خوشبختانه با قانونمندی مردم و تلاش های صورت گرفته در سطح استان و شهرستان ابهر جرائم خشن وجود نداشته و بیشتر جرایم به وقوع پیوسته نیز کشف شده است.

