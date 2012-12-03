کتاب "پیام آوران تاریکی" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحسینعلی موسوی زاده نویسنده این اثر ضمن بیان این خبر گفت: یکی از ابزارهای کارآمد برای خنثی کردن نیروهای فعال در بدنه یک جامعه، فرقه سازی است. دولت‌های استعمارگر با استفاده از این ابزار، ضمن ایجاد رخنه و شکاف در جامعه و تضعیف پایه‌های مردمی کشورها بر هویت و فرهنگ مردم خیمه زده و ثروت‌های آنان را تاراج می کنند. این دول استعماری با تکیه بر برنامه‌های فرهنگی، شایعه‌پراکنی، حزب سازی، دین تراشی، شیوه‌های جدیدی از زورگیری را بر ممالک به ویژه دنیای اسلام تحمیل می کنند.

مدیر گروه مطالعات بهائیت پژوهشکده باقرالعلوم(ع) خاطر نشان کرد: بهائیت که به واقع یک تشکیلات بین المللی و دارای اهداف مشترک و پیوند دیرینه با صهیونیسم است در راستای همان اهدف فرقه - سازی ایجاد گردید و در تمام کشورهای جهان ــ به ویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی ــ شعبه دارد و با پشتوانه مالی فراوان، تبلیغات گسترده و مبلغان دوره دیده به ترویج و تبلیغ مسلک خود می پردازد.

موسوی اظهارداشت: امروزه بهائیت در سطح بین المللی فعالیت خود را بر ضد ایران، اسلام و تشیع شدت بخشیده و عملاً به یکی از بازوهای پرتحرک نظام سلطه جهانی، به ویژه در خاورمیانه، مبدل شده است. این جریان شیطانی با استفاده از ادبیات دینی به تمام مقدسات یورش برده و با هدف قرار دادن اندیشه، تاریخ، شرع و علمای شیعه و با ایجاد شکاف در میان مردم، اقدام به نفوذ در ارکان سیاسی دولت ایران کرده و فضای مناسبی برای توسعه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی خود فراهم کرده اند.



وی تصریح کرد: در موضوع بهائیت، کتاب ها و مقالات متعددی در زمینه‌های تاریخی، عقیدتی، اجتماعی و... نوشته‌ شده است که هر کدام به نوبه خود قدمی در راه دفاع از ارزش های اسلامی به شمار می آید. و بنده نیز در ادامه این راه با ارزش، کتاب "پیام آوران تاریکی" را تدوین نموده ام که دارای ویژگی های خاص و امتیازات برجسته ای نسبت به دیگر تالیفات است؛ که می توان به استفاده از منابع ارجاعی متقن و مورد وثوق بهائیان، تشریح روش‌های جدید تبلیغی بهائیت، رابطه بهائیت و استعمار، نقد و بررسی کامل و جامع آموزه‌ها و تعالیم دوازده‌گانه بهائیت، نقد و بررسی عقاید و احکام چالشی بهائیت و نقد و بررسی جامع تشکیلات بهائی اشاره کرد.



این مدیر پژوهشی افزود: دربخش اول کتاب، تاریخچه (شیخیه، بابیه، بهائیه) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما در بخش دوم بررسی و نقد عقاید و احکام بهائیت، مسائلی نظیر: عقیده بابیان و بهائیان در مورد توحید و نبوت، و معاد ونقد آنها ونقد و بررسی برخی احکام چالشی بهائیت، مطرح شده است.

مدیر گروه مطالعات بهائیت پژوهشکده باقرالعلوم(ع) گفت: در بخش سوم این کتاب: رابطه بهائیت و استعمار را مورد نقد و بررسی قرارگرفته و در فصل اول به نقش روسیه و انگلیس در به وجود آمدن فرقه بابیه و بهائیه پرداخته می شود.



وی با بیان توضیحاتی در مورد بخش بعدی کتاب گفت: روش‌های تبلیغی بهائیت عنوان بخش چهارم این کتاب است که در این زمینه، مسائل متعددی مطرح شده است. نظیر: جایگاه تبلیغ در بهائیت، اصول و شیوه های تبلیغ در بهائیت، برخی از شیوه های تبلیغی بهائیان، برخی از ابزارهای تبلیغی بهائیت. بهائیان از آغاز، کار خود را به تبلیغ و پرورش مبلغین استوار ساخته بودند و در این زمینه تلاش زیادی را انجام داده اند تا بتوانند افراد غیربهائی را به آئین ساختگی خود دعوت نمایند. بهائیان آموزشهای لازم را از طریق سران بهائیت، مؤسسات آموزشی و در حال حاضر از طریق بیت العدل فرا می گیرند.



موسوی ادامه داد: در بخش پنجم به نقد و بررسی آموزه‌ها و تعالیم دوازده‌گانه بهائیت پرداخته می شود و دربخش ششم نقد و بررسی تشکیلات سازمان یافته بهائیت مورد بررسی قرار رفته است.



وی تأکید کرد: کتاب حاضر برای آموزش روحانیون مستقر کل کشور تألیف شده و با هدف آگاهی بخشی به نوجوانان و جوانان، آنان را از گرفتار شدن در دام مسلکهای ساختگی ازجمله بهائیت دور می سازد.