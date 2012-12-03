محرومیت زدایی هدف گروه جهادی، تبلیغی "حیات طیبه غرب" است

به گزارش خبرنگار مهر، 80 نفر مبلغ جهادی (جهادگر) در کرمانشاه به همراه خانواده هایشان در دهه اول محرم سال جاری اردوی خود را با نام " توکل و صبر" آغاز و به مناطق محروم اطراف کرمانشاه سفر کردند تا در عین محرومیت زدایی مردم این مناطق را نیز با فعالیت های فرهنگی آشنا و به آنان آموزش دهند.
این گروه در دو بخش سرفیروزآباد و ماهیدشت استان کرمانشاه به فعالیت می پردازد.
سیدحسین سید سامعی در رابطه با هدف برگزاری این اردو به خبرنگار مهر گفت: محرومیتزدایی و صیانت از شعور فرهنگی وظیفه هر مسلمان مکلفی است و هدف اصلی چنین اردوهایی ارتقای سطح فرهنگی منطقه مورد نظر است.
وی افزود: برای رسیدن به این هدف ما در سه حوزه به فعالیت پرداختیم، اول اهداف آموزشی که ویژه مدارس بود و به آموزشهایی در رابطه با احکام شرعی به دانش آموزان می پردازد.
وی دومین مورد را اهداف درون روستایی ویژه جوانان عنوان کرد که علاوه بر آموزشهایی در رابطه با مسائل شرعی، آموزشهایی نیز در زمینههای اجتماعی و فرهنگی به این قشر داده می شود.
سیدسامعی ادامه داد: هدف سوم در زمینه مسائل اجتماعی و ویژه خانوادههای روستایی بود که به جز آموزش احکام دینی، آموزشهایی در زمینهی چگونگی تعامل با دیگر افراد جامعه و مهارتهای زندگی به این افراد داده شد.
وی در رابطه با علت انتخاب این دو بخش از سوی گروه جهادی- تبلیغی حیات طیبه به خبرنگار مهر گفت: این دو بخش به معنی واقعی کلمه محروم، مغفول و مظلوم واقع شدهاند، حال آنکه مشخصه اصلی این مردم مهماننواز طرفداری از نظام و انقلاب است.
وی افزود: بیآبی معضل اصلی 36 روستای این بخشهاست، نوسانات شدید برق و ضعف ولتاژ برای مردم این مناطق نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد و در اکثر روستاها آنتندهی مناسبی وجود ندارد.
سید سامعی ادامه داد: علاوه بر همهی این محرومیتها در سالهای اخیر تبلیغ دین در این مناطق کمرنگ شده بود و گروه به همین دلایل این دو بخش را برای اردو در نظر گرفت.
وی در خصوص مخاطبین مبلغین اعزامی بیان کرد: مخاطبین اصلی مبلغین مذهبی دانش آموزان، جوانان و خانوادهها بودند و بیش از ده درصد جمعیت منطقه را دانشاموزان تشکیل دادهاند.
مسئول گروه جهادی تبلیغی " حیات طیبه غرب افزود: به دلیل تاثیرپذیری و تاثیرگذاری بالای دانش آموزان در جامعه نیمی از توان گروه صرف مدارس شد.
وی ادامه داد: جوانان به دلیل داشتن ذهنی جستجوگر و قلبی پاک و صفت تغییرپذیری از نفوذپذیری بالایی برخوردارند و مخاطبین اصلی ما در این مناطق جوانان هستند.
وی اضافه کرد: خانوادهها نیز به عنوان رکن پایهای جامعه از دیگر مخاطبین مبلغین در این مناطق اند.
وی در خصوص ویژگیهای این مبلغین مذهبی اضافه کرد: مبلغین ما از سه توانمندی برخوردارند، اول تسلط بر شیوههای کلاس داری توانایی ارتباط موثر با دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی، دوم توانایی تبلیغ چهرهبه چهره و تشکیل حلقههای معرفت در مکانها و زمانهای مختلف و ایجاد فرصتهای تبلیغی خود ساخته و سوم توانایی مدیریت بحرانهای احتمالی ( اعم از فرهنگی، فرقهای و چالشی) که از طرف مخالفین ایجاد میشود.
سید سامعی در رابطه با برنامههای فرهنگی صورت گرفته توسط مبلغین این گروه اظهار داشت: در بخش فرهنگی برنامههای متنوعی از جمله برنامههایی مثل نمایش فیلم، برگزاری جلسات کارگاهی در دل طبیعت به صورت اردوهای یک ساعت و نیمه، اردوهای زیارتی، برگزاری مسابقات ورزشی و علمی در سطح مدارس، تهیه و توزیع کتابهای دربارهی زندگی پیامبران و ائمه ویژهی کودکان، تهیه پوستر و بنر برای هیاتهای مذهبی و تهیه و توزیع سیدیهای آموزش قرآن واحکام به اجرا در آمدند.
مسئول گروه جهادی تبلیغی حیات طیبه غرب افزود: در بخش فرهنگی- مذهبی نیز مبلغین، به فعالیتهایی مثل برگزاری نماز جماعت، سخنرانی، روضهخوانی، تبلیغ کاروانی در اردوهای زیارتی، بیان احکام و تبلیغ چهره پرداختند که انشاءالله ثمرات و برکات این برنامهها را در کوتاه مدت و دراز مدت خواهیم دید.
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