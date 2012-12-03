سازه موقت از بام تئاترشهر جمع شد

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی مجموعه تئاتر شهر مورد بازسازی قرار گرفت فضاهایی که در پشت‌بام مجموعه تئاتر شهر شکل گرفته بودند، برچیده شدند تا بام این مجموعه تئاتری زیر بار اضافی و غیر استاندارد این سازه‌ها قرار نگیرد. در این فضاها گروه‌های تئاتری تمرینات خود را انجام می‌دادند اما به عقیده سازمان میراث فرهنگی و گروه بازسازی تئاتر شهر این روند برای مجموعه مناسب نبود.



بعد از گذشت چند سال از بازسازی، مردادماه سالجاری سازه‌ای موقت در بام مجموعه تئاتر شهر شکل گرفت که این سازه با موافقت مدیر مجموعه و توسط گروه تئاتر "مونگو" ساخته و نصب شده بود. این سازه از لوله‌های پولیکا شکل گرفته که در کنار هم این سازه را به شکل سوله ایجاد کردند.



با مشاهده این سازه بر پشت‌بام تئاتر شهر این سؤال مطرح شد که چرا و بر چه اساسی شکل‌گیری چنین فضایی مجاز شناخته شده است؟ این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که هنرمندان و گروه‌های تئاتری بدون مجوز مدیران و مسئولان تئاتری نمی‌توانند اقدامی را در خصوص راه‌اندازی فضاهای تئاتری انجام دهند.







واکنش‌ها از سوی سازمان میراث فرهنگی و رسانه‌ها درباره این موضوع آغاز شد و میراث فرهنگی با اشاره به غیرقانونی و غیر استاندارد بودن شکل‌گیری سازه و فضاهای دیگر در بام تئاتر شهر، خواستار جمع‌آوری سازه موقت مدنظر شد.



بارها عنوان شد که این سازه فشاری مضاعف بر مجموعه تئاتر شهر وارد می‌کند و هر چه سریعتر باید جمع‌آوری شود. گروه "مونگو" به سرپرستی همایون غنی‌زاده نیز که مسئول ساخت و راه‌اندازی این سازه موقت بود توافق کرد با پرداخت خسارت از سوی اداره‌کل هنرهای نمایشی به گروه این سازه توسط گروه جمع آوری شود.



اما بعد از گذشت حدود پنج ماه طی روزهای گذشته شاهد جمع آوری این سازه بودیم. این سؤال مطرح می‌شود که اگر این سازه باری اضافی بر بام مجموعه بوده چرا بعد از 5 ماه جمع آوری شد؟ همایون غنی‌زاده سرپرست گروه تئاتر "مونگو" در این مورد به خبرنگار مهر گفت: سرنوشت سازه از دست ما خارج شد. اگر به ما اجازه داده شده بود که اجرای خود را در سازه انجام دهیم یک ماه قبل سازه را جمع کرده بودیم.



وی تأکید کرد: بدون اینکه با ما هماهنگ شود سازه را خورد کردند و خسارتی نیز به ما پرداخت نشد. البته قول‌هایی داده شده که در حد قول باقی مانده‌اند.



جدا از وضعیت سازه موقت مدنظر، وقتی به بام مجموعه تئاتر شهر سری می‌زنیم شاهد وجود اشیاء و وسایل مختلف نظیر کاشی‌هایی با حجم بالا هستیم که این وسایل نیز وزن قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند. گویا بار اضافی بر بام تئاتر شهر تنها بهانه‌ است و برای مدیران و مسئولان مربوطه در تئاتر و میراث فرهنگی دغدغه‌ای جدی نیست.



تأخیر در جمع‌آوری سازه موقت و همچنین بی‌تفاوت بودن نسبت به وسایل موجود در بام تئاتر شهر که وزنی کمتر از سازه ندارند و شاید بیشتر از سازه نیز فشار بر مجموعه وارد می‌کنند حاکی از نبودن دغدغه‌ای جدی در بین مدیران و مسئولان مربوطه است.