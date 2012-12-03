انحرافات عزاداری های محرم در اردبیل کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دستباز پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری برنامه های ماه محرم استان تصریح کرد: در عزاداری های ماه محرم امسال به دلیل کنترل نهادهای مسئول و برنامه ریزی های گسترده انحرافات در حد قابل توجهی کاهش یافته بود.

وی با بیان اینکه عزاداری های امسال با نظم و انضباط کم نظیری برگزار شد، اضافه کرد: گذشت زمان و تشدید برنامه ریزی ها موجب شد دهه اول ماه محرم اردبیل شاهد عزاداری های بی سابقه ای باشد.

دستباز نقش رسانه ها در انعکاس به موقع اخبار و آگاه سازی عمومی را قابل توجه بر شمرد و افزود: رسانه ها در این ایام یاریگر دستگاههای اجرایی بوده و با نشر آگاهی کمک شایانی در کنترل انحرافات داشتند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری نظم دسته جات عزاداری را ستودنی توصیف کرد و افزود: در برگزاری منظم عزاداری ها هیئتهای مذهبی نیز با تمامی توان گام برداشتند.

به گفته این مسئول در ادامه مراسمات عزاداری برنامه ریزی ویژه ای برای مراسم عزاداری 28 صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع) در نظر گرفته شده است.

