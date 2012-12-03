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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

دستباز:

انحرافات عزاداری های محرم در اردبیل کاهش یافته است

انحرافات عزاداری های محرم در اردبیل کاهش یافته است

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل از کاهش محسوس انحرافات در عزاداریهای ماه محرم امسال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دستباز  پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری برنامه های ماه محرم استان تصریح کرد: در عزاداری های ماه محرم امسال به دلیل کنترل نهادهای مسئول و برنامه ریزی های گسترده انحرافات در حد قابل توجهی کاهش یافته بود.

وی با بیان اینکه عزاداری های امسال با نظم و انضباط کم نظیری برگزار شد، اضافه کرد: گذشت زمان و تشدید برنامه ریزی ها موجب شد دهه اول ماه محرم اردبیل شاهد عزاداری های بی سابقه ای باشد.

دستباز نقش رسانه ها در انعکاس به موقع اخبار و آگاه سازی عمومی را قابل توجه بر شمرد و افزود: رسانه ها در این ایام یاریگر دستگاههای اجرایی بوده و با نشر آگاهی کمک شایانی در کنترل انحرافات داشتند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری نظم دسته جات عزاداری را ستودنی توصیف کرد و افزود: در برگزاری منظم عزاداری ها هیئتهای مذهبی نیز با تمامی توان گام برداشتند.

به گفته این مسئول در ادامه مراسمات عزاداری برنامه ریزی ویژه ای برای مراسم عزاداری 28 صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع) در نظر گرفته شده است.
 

کد مطلب 1757141

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