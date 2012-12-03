گلستان به کشورهای فارسی زبان معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان عباسی، برگزاری جشنواره اقوام ایران زمین، ماندگاری مسافران در 5/2 و 3 شب در فصول خاص، مرمت مسجد جامع گرگان، تپه قلعه خندان، ایجاد زیرساخت گردشگری و مجتمع خدماتی و بهداشتی و مرمت مدرسه عمادیه را از اقدامات این اداره کل برشمرد و گفت: وظیفه اصلی میراث فرهنگی توجه به فرهنگ است.

وی با اشاره به ثبت جهانی برج قابوس، افزود: ثبت دیوار دفاعی گرگان در فهرست آثار جهانی در دستور کار قرار دارد و با ثبت آن معرفی استان را به همراه خواهد داشت.

بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان پروژه گردشگری در گلستان در حال اجراست



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان از در دست اجرا بودن ۳۶۰ میلیارد تومان پروژه گردشگری در این استان خبر داد.

قربان عباسی، در بازدید از نمایندگی خبرگزاری شبستان درگلستان گفت: در حال حاضر 20 هتل و مهمانپذیر یک تا 5 ستاره و مجتمع خدماتی بین راهی در استان گلستان در حال احداث هستند.



وی افزود: این پروژه ها طی 4 سال آینده به بهره برداری می رسند و تحول خوبی در بخش گردشگری استان به وجود می آورند.