افزایش 20 سانتی متری آب دریاچه ارومیه/ وضیعت همچنان بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، امید یوسفی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی مامورین یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه اظهارداشت: با توجه به بارش های اخیر سطح تراز آب دریاچه حدود 20 سانتی متر افزایش یافته است ولی شرایط بحرانی همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به وضعیت موجود دریاچه ارومیه و جزایر آن ادامه داد: در حال حاضر عبور و مرور در داخل دریاچه با استفاده از قایق های موتوری به دشواری و با صرف وقت و هزینه زیادی صورت می پذیرد.

یوسفی یادآورشد: هم اکنون وضعیت عمومی حیات وحش از نظر سلامت مناسب بوده و هیچ گونه مورد مشکوک به بیماری و تلفات جدید در جزایر مشاهده نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز چنین ادامه داد که با توجه به شرایط سخت موجود در خصوص انجام امورات پارک ملی، تلاش و زحمت محیط بانان و پرسنل پارک ملی قابل تقدیر است و در پارک ملی در حال حاضر مدیریت بحران صورت می گیرد.

حسن عباس نژاد در ادامه از برگزاری همایش بین المللی علمی دریاچه ارومیه با هدف بررسی راهکارهای علمی نجات این تالاب بین المللی از 18 تا 20 آذرماه سالجاری خبر داد.

وی با بیان اینکه همایش علمی بین المللی دریاچه ارومیه با حضور متخصصان بنام جهان در حوزه محیط زیست و آب از 18 تا 20 آذرماه سالجاری برگزار می شود، افزود: در این راستا 50 نفر از متخصصان به نام جهان برای شرکت در این همایش اعلام آمادگی کردند.

دبیر علمی همایش بین المللی علمی دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه در این همایش محققان و استادان برجسته دانشگاه های سراسر کشور و فعالان محیط زیست به ویژه پهنه های آبی هم شرکت می کنند، عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 500 نفر در این همایش علمی حضور خواهند داشت.

بر اساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی محیط زیست آذربایجان غربی هم اکنون سطح تراز دریاچه ارومیه 1270.65 سانتیمتر است که نشان دهنده تشدید وضعیت وخیم این تالاب بین اللمللی و محیط زیست جانوران با ارزش و در معرض تهدید است.

از نظر وضعیت نمک، میزان متعارف نمک دریاچه ارومیه 180تا 220 گرم در لیتر است که طی سنوات گذشته افزایش نمک در این دریاچه رکوردهایی تا 400 گرم در لیتر را داشته و در سال 90 این وضعیت منجر به ایجاد شرایط فوق اشباع و شروع به کریستاله شدن در دریاچه شده است.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دایمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

در ابتدای این جلسه که حدود سه ساعت به طول انجامید، محیط بانان پارک ملی دریاچه ارومیه در خصوص مسائل و مشکلات موجود در پارک ملی از جمله تردد و عبور و مرور در دریاچه مطالبی را بیان کردند.