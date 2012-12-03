شهرک سبزی کاری در زنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله سلیمانی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی زنجان افزود: ساماندهی کشت محصولات سبزی در شهرستان ‏زنجان از اولویت‏های کاری جهاد‏ کشاورزی است که با برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه شهرک سبزی‏کاری در آینده نزدیک آغاز به کار خواهد کرد.

وی به ساماندهی سبزی‏کاران حاشیه زنجانرود اشاره کرد و افزود: دومین جلسه انتخاب هیئت ‏موسس و هیئت‏ مدیره سبزی‏کاران حاشیه زنجان رود با حضور 80 نفر برگزار شد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان زنجان گفت: اعضای حاضر در این جلسه از سبزی‏کاران و نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تاسیس شهرک سبزی‏کاری بود.

نهاوندی‌پور با بیان اینکه اعضا هیئت‏ موسس و هیئت‏ مدیره انتخاب شدند، افزود: تاسیس این شرکت برای ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است.

وی تاکید کرد: ساماندهی و تاسیس این شهرک گام مهم توسعه این بخش است که با جدیت پیگیری خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان افزود: کلزاکاران شهرستان زنجان600 میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش کشت کلزا برخوردار می شوند.

سلیمانی گفت: در سالجاری 18 هکتار از اراضی آبی این شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافته که انتظار می رود 70 تن محصول دانه روغنی از این سطح زیر کشت به دست می آید.

وی یادآور شد: میزان تسهیلات سرمایه در گردش برای هر هکتار کشت محصول کلزا 6 میلیون ریال تصویب شده است که کشاورزان با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.