۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

با وجود هماهنگی های قبلی/

نشست خبری لاریجانی از صدا و سیما پخش زنده نشد

با وجود اینکه برای هماهنگی های لازم برای پخش نشست خبری شورای اسلامی از رئیس مجلس شورای اسلامی از شبکه خبر و رادیو انجام شده بود، این نشست خبری بدون پخش زنده تلویزیونی و رادیویی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اداره اخبار و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی روز گذشته طی اطلاعیه‌ای از برگزاری نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی در صبح روز دوشنبه خبر داد.

دستگاه هایSNG  برای پخش زنده این نشست خبری از شبکه خبر به روال گذشته در محل مجلس شورای اسلامی استقرار پیدا کرده بود، اما در زمان برگزاری این نشست که ساعت 10:30 صبح دوشنبه بود، ارتباط مستقیم و زنده تلویزیونی و رادیویی برای پوشش خبری این نشست برقرار نشد.

مسئولان و خبرنگاران صدا وسیما ایراد فنی را دلیل عدم پخش مستقیم و زنده این نشست خبری اعلام کردند.

به گزارش مهر، عدم پوشش خبری زنده تلویزیونی در برگزاری نشست های خبری رئیس مجلس شورای اسلامی سابقه نداشته است.

