به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده پیش از ظهر دوشنبه در آیین معارفه معاون فرهنگی و هنری این اداره کل، اظهار داشت: پویایی یک جامعه متعالی در گرو پویایی فرهنگ آن جامعه است.

وی افزود: بدون شک، ظرفیتهای موجود و زیربنای قوی فرهنگ و هنر، جامعه را در نیل به افقی روشن و اهداف کمی و کیفی مطلوب رهنمون می‌شود و در این میان نیروی انسانی متعهد و متخصص می توانند با هدف‌گذاری و تولید فرهنگی و هنری، با تهاجم فرهنگی بیگانه مقابله کنند.

"اکبر آرمند" متولد 1341 تبریز و کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی است.

وی پیش از این رئیس آموزش و پرورش شهرستان چاراویماق بوده و چندین پست مدیریتی را نیز در حوزه آموزش و پرورش در پرونده فعالیت خود دارد.