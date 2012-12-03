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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۸

معاون فرهنگی و هنری اداره کل ارشاد آذربایجان‌شرقی معرفی شد

معاون فرهنگی و هنری اداره کل ارشاد آذربایجان‌شرقی معرفی شد

تبریز- خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی "اکبر آرمند" به عنوان معاون فرهنگی و هنری این اداره کل معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  علی داننده  پیش از ظهر دوشنبه در آیین معارفه معاون فرهنگی و هنری این اداره کل، اظهار داشت: پویایی یک جامعه متعالی در گرو پویایی فرهنگ آن جامعه است.

وی افزود: بدون شک، ظرفیتهای موجود و زیربنای قوی فرهنگ و هنر، جامعه را در نیل به افقی روشن و  اهداف کمی و کیفی مطلوب رهنمون می‌شود و در این میان نیروی انسانی متعهد و متخصص می توانند با هدف‌گذاری و تولید فرهنگی و هنری، با تهاجم فرهنگی بیگانه مقابله کنند.

 "اکبر آرمند" متولد 1341 تبریز و کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی است.

وی پیش از این رئیس آموزش و پرورش شهرستان چاراویماق بوده و چندین پست مدیریتی را نیز در حوزه آموزش و پرورش در پرونده فعالیت خود دارد.

کد مطلب 1757150

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