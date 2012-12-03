به گزارش خبرگزاری مهر، ایدرو گزارش داد: افزایش صادرات شرکتهای وابسته ایدرو از 112 میلیون دلار در شش ماه نخست سال گذشته به 168 میلیون دلار در مدت مشابه امسال در حالی رخ داده که علاوه بر واگذاری برخی از مهمترین شرکتهای صادرکننده وابسته به ایدرو به بخش خصوصی، تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی نیز شدت یافته و این موضوع نشان از تلاش همه جانبه مدیران و کارکنان شرکت های مذکور دارد.
صادرات شرکت سایپا در 6 ماهه نخست امسال 110 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 72 درصد رشد نشان می دهد. شرکت ایران خودرو نیز در همین مدت 53 میلیون دلار صادرات داشته که نسبت به مبلغ 42 میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته 26 درصد رشد نشان می دهد.
در این گزارش 17 کشور بهعنوان مقاصد تجاری صادرات شرکتهای وابسته به ایدرو ذکر شده اند که از جمله می توان به ترتیب اهمیت به کشورهای عراق (64 میلیون دلار)، ونزوئلا (20 میلیون دلار) و سوریه (15 میلیون دلار) اشاره کرد. شرکتهای ماشین سازی تبریز و مجتمع صنعتی فولاد اسفراین از دیگر شرکتهای صادرکننده وابسته به ایدرو در این گزارش بوده اند.
صادرات شرکتهای وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- ایدرو- در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، ایدرو گزارش داد: افزایش صادرات شرکتهای وابسته ایدرو از 112 میلیون دلار در شش ماه نخست سال گذشته به 168 میلیون دلار در مدت مشابه امسال در حالی رخ داده که علاوه بر واگذاری برخی از مهمترین شرکتهای صادرکننده وابسته به ایدرو به بخش خصوصی، تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی نیز شدت یافته و این موضوع نشان از تلاش همه جانبه مدیران و کارکنان شرکت های مذکور دارد.
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