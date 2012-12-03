تشکیل 50 گروه جهادی در بسیج سازندگی استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه استان سمنان در جلسه قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه استان که در سالن جلسات سپاه برگزار شد، گفت: در سطح استان سمنان، 50 گروه جهادی در اقشار مختلف بسیج سازماندهی شده‌اند.

حسین شیخ‌طاهری با بیان اینکه کلیه گروه‌های جهادی دارای شناسنامه مشخص هستند، افزود: گروه‌های جهادی بر اساس مأموریت ابلاغی در دوره‌های 15 روزه در اماکن مورد نظر برای خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی مستقر می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه نوسازی مدارس عملکرد بسیج سازندگی سپاه استان در شش ماهه اول سال سه هزار و 677 نفر روز بوده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه استان سمنان افزود: با حضور دانش‌آموزان بسیجی در مأموریت بهسازی و نوسازی مدارس،‌ بیش از 300 مدرسه در نقاط مختلف استان مورد مرمت و نوسازی قرار گرفت.

شیخ‌طاهری با اشاره به حضور طلاب بسیجی در فعالیت‌های جهادی گفت: 242 نفر از طلاب بسیجی استان با عنوان دو گروه پیروان روح‌الله و زینبیون در منطقه فرومد و روستاهای مهدی‌شهر به خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی پرداختند.

وی با بیان اینکه اردوهای یک روزه جهادی صالحین یکی از انواع فعالیت‌های بسیج سازندگی است، افزود: در طول شش ماهه ابتدای سال 91، ‌بیش از هشت هزار و 940 نفر از برادران و خواهران بسیجی عضو حلقه‌های صالحین، فعالیت‌ جهادی و سازندگی انجام داده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه استان سمنان گفت: ‌رویکرد بسیج سازندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از خدمت‌محوری به تولید محوری تغیر یافته است.

دیدار و سرکشی مسئولان از خانواده‌های شهدای بیارجمند

فرمانده بسیج خواهران بیارجمند در دیدار و سرکشی از خانواده‌های شهدای پایگاه‌های حضرت معصومه(س) و سمیه(س) گفت: خانواده‌های شهدا گنج‌های جامعه هستند؛ بنابراین باید مورد احترام قرار بگیرند.

انسیه کریمی اظهار داشت: در دنیای کنونی مادران و خواهران و همسران شهدا وظایفشان بیشتر از قبل است و باید با حضور خود در صحنه الگویی برای جوانان و نوجوانان باشند.

وی افزود: شهدا بنابه وعده الهی زنده هستند و از روزی خداوند بهره‌مند می‌شوند.

خانواده‌های شهدا هم در این دیدار تصریح کردند: جوانان ما به عنوان وارثان خون شهدا، می‌توانند با رعایت حجاب اسلامی خود ادامه دهنده راه آنها باشند.

مادران و خواهران شهید یادآور شدند: عفت و حجاب، خانواده‌ها و جوانان ما را در راه اسلام و انقلاب حفظ می‌کند.

گردهمایی شورای بسیج خواهران بیارجمند برگزار شد

کارشناس مذهبی بیارجمند در گردهمایی شورای بسیج خواهران بیارجمند گفت: برای زنان در جامعه نقش‌های متفاوتی تعریف شده است؛ اما مهمترین نقش زن همسرداری است.

عالیه آمیقی اظهارداشت: زن در نقش همسر باید شناخت و درایت خودش را قبل از ازدواج افزایش دهد؛ چرا که این شناخت بعد از ازداوج برایش بسیار مهم است.

وی افزود: مدیریت صحیح اقتصادی، توجه به برآوردن نیازهای عاطفی همسر و تعهد و پایبندی به زندگی از دیگر شاخصه‌های همسران موفق وخوب است.

مراسم صبحگاه مشترک بسیجیان دامغان برگزار شد

حجت‌الاسلام سید محمود ترابی امام جمعه دامغان در مراسم صبحگاه مشترک بسیجیان که با حضور روسای ادارات شهرستان در اردو گاه قدس شهرستان دامغان برگزار شد،گفت: بسیج ریشه واقعی در قرآن دارد و خداوند امر می‌کند به همه مومنان و مسلمانان بسیجی شوند و آنچه که در توانشان هست برای مبارزه با دشمنان اسلام مهیا کنند.

مرتضی علی آبادی فرماندار شهرستان دامغان نیز در این مراسم گفت: بسیج به فرمان امام (ره)تشکیل شد و تفکر بسیجی ادامه حرکت انبیاء است و در تاریخ هر حرکتی که صورت گرفت از تفکر بسیجی بوده است.

وی تصریح کرد: بسیج در زیر لوای رهبری و با مدیریت و هدایت ولی امر مسلمین در همه جا نقش اساسی بر عهده دارد.

مراسم سنتی عشوری "تعزیه خوانی" در دبیاج برگزار شد

فرمانده حوزه حضرت زینب (س) دامغان افزود:مراسم عشوری "تعزیه خوانی" به همت بسیجیان پایگاه نسیبه توسط خواهران در حسینیه دیباج برگزار شد.

سیده‏فاطمه محمودی بیان کرد: با تلاش حوزه حضرت زینب دامغان، نمایش‏نامه تعزیه تنظیم شد و بسیجیان پایگاه نسیبه نیز در این مراسم به اجرای تعزیه‌خوانی پرداختند.

وی افزود: برای جذب جوانان و تشویق و ترغیب آنها برنامه‌های متنوعی با حضور و انجام خود بسیجیان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

المپیاد علمی ویژه بسیج دانش آموزی دامغان برگزار شد

فرمانده بسیج دانش‌آموزی دامغان، از برگزاری المپیاد علمی در مقطع پیشگام در کانون جوانان بسیج شهرستان دامغان خبر داد.

محمد مطلبی‌نژاد افزود: بیش از 10 نفر از دانش‌آموزان نخبه بسیجی پیشگام در المپیاد علمی بسیج در پنج رشته نجوم، فیزیک، شیمی، ریاضی و ادبی حضور یافتند.

وی گفت: امروزه یکی از خواسته‌های مقام معظم رهبری از جوانان تحصیل علم و دانش است و با توجه به وجود جوانان که تشکیل دهنده بدنه بسیج هستند و تحقق این مهم یکی از ضروریات است.

فرمانده بسیج دانش‌آموزی دامغان اظهار داشت: ما باید تمام توان و ظرفیت‌ها را برای رشد و ارتقای کیفی تحصیلات بسیجیان دانش‌آموز بگذاریم و فضاهای علمی را در بین بسیجیان به منظور رشد و توان بیشتر در عرصه علمی تقویت کنیم.

مطلبی‌نژاد خاطرنشان کرد: ورود بسیجیان به عرصه‌های فنی و تخصصی زمینه یادگیری آنها در رشته‌های تخصصی و ایجاد زمینه اشتغال را برای آنها فراهم می‌آورد.