به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر اسکندر مومنی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه معاونان پلیس راهور اظهار داشت: بدون برنامه ریزی حل موضوع ترافیک با شعار و تهدید و اقدامات واکنشی امکان پذیر نیست. برای ساماندهی این مشکل که دغدغه مردم و دولت‌ها است بدون برنامه راهبردی و سیاست گذاری و عدم شناخت محیط نمی‌توان کاری کرد. با روزمرگی در ساماندهی ترافیک به هیچ جایی نمی‌رسیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این پلیس طی سه سال گذشته گفت: تصویب قانون جدید راهنمایی و رانندگی بعد از 40 سال یکی از مهمترین اقدامات انجام شده است. قانونی که روزآمد بوده و تکلیف و حقوق افراد را با یکدیگر در نظر گرفته و همه مولفه‌ها سهمی در هنگام تصادفات دارند.

رئیس پلیس راهور با اعلام اینکه از ابتدای سال 90 تا کنون میزان کشته‌های سوانح ترافیکی 20 درصد کاهش یافته است افزود: بزرگترین دستاوردهای پلیس اجرای قانون بود که در طی آن علاوه بر کاهش 20 درصدی کشته‌های حوادث ترافیکی اعمال قانون نیز بیش ا ز30 درصد کاهش یافت.

وی تاکید کرد: طی 30 سال گذشته موضوعات جدیدی به مولفه‌های ترافیکی افزوده شده بود که در قانون جدید مد نظر قرار گرفت. یکی از مواردی که به قانون جدید اضافه شد قانون بازدارندگی در خصوص دستگاه‌ها بود.

مومنی در ادامه با بیان اینکه در واگذاری مسئولیت‌ها باید سوابق رانندگی افراد مد نظر قرار گیرد گفت: هنگامی که فردی می خواهد یک مسئولیت را در کشور بر عهده بگیرد باید سوابق رانندگی‌اش بررسی شود.

ایران در نزدیکی میانگین های دنیا در تلفات رانندگی

وی در مورد کاهش تلفات رانندگی در کشور گفت: هم اکنون به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه در دنیا 7.5 نفر در تصادفات کشته می‌شوند که این ‌آمار در آسیا 10.9 و در کشورمان 8.1 است. باید اقداماتی انجام دهیم که سال آینده به میانگین دنیا برسیم.

مومنی با اشاره به استانداردسازی رفتار پلیس تاکید کرد: برای سه سال تمامی پرسنل پلیس به صورت متمرکز و نیمه متمرکز دوره‌های استانداردسازی رفتار را طی کردند. ماموران باید بداند اعمال قانون و اقتدار منافاتی با حفظ کرامت مردم ندارد.

ثبت تمامی سوابق افراد در گواهینامه هوشمند

رئیس پلیس راهور با اشاره به اقدامات زیرساختی در این پلیس تاکید کرد: ارائه پلاک ملی موتورسیکلت، گواهینامه‌های هوشمند که کلیه سوابق راننده در آن درج می شود و امکان بازخوانی اطلاعات وجود دارد دو اقدام بزرگ است ضمن اینکه سیستم کنترل تخلفات هوشمند نیز راه اندازی می‌شود. باید به گونه‌آی عمل شود که نظارت‌ها به سمت الکترونیکی شدن پیش روند.

مردم تخلفات را ثبت می کنند

وی ادامه داد: هم اکنون پلیس به دو صورت فیزیکی و از طریق دوربین تخلفات را کنترل می‌کند اما باید به گونه‌ای عمل کرد که نظارت مردم نیز وجود داشته باشد به همین دلیل تا اواخر این سال باید زیرساخت‌های نظارت مردم فراهم شود تا جایی که دوربین وجود ندارد مردم بتوانند در راه‌های فرعی روستایی از تخلفات فیلم و عکس تهیه کرده و برای پلیس ارسال کنند.

گواهینامه،کارت ملی نیست همه داشته باشند

مومنی در خصوص آخرین تغییرات در گواهینامه‌ها گفت: امیدواریم طرح تحول در نظام گواهینامه‌ها تا پایان سال به اتمام برسد. گواهینامه یک امتیاز است که به افرادی که دارای ویژگی هستند در یک فرصت برابر تعلق می‌گیرد. گواهینامه مثل کارت ملی و شناسنامه نیست که حق عمومی همه باشد و تنها باید به کسانی داده شود که آمادگی روحی و جسمی و دانش و مهارت لازم را دارند. گام اول تغییرات گواهینامه‌ها اجرا شد و امیدواریم گام دوم و سوم تا پایان سال انجام شود.

وی با بیان اینکه باید بپذیریم با وجود اقدامات خوبی که در حوزه خدمات انجام شده است هنوز نقص وجود دارد گفت: خدمت در ارایه گواهینامه، پلاک و مرکز اجرائیات باید بدون منت باشد و از تولید سفرهای اضافی جلوگیری شود. باید به سمتی حرکت ک نیم که خدمات به صورت الکترونیکی انجام شود و فقط در مواقعی که نیاز به بازدید خودرو یا خود فرد است، افراد در مرکز پلیس حاضر باشند.

برگزاری دوره بازآموزی برای رانندگان

رئیس پلیس راهور از برگزاری دوره‌های بازآموزی برای رانندگان خبر داد و ادامه داد: هم اکنون دوره‌های بازآموزی پس رویدادی است در حالی که 30 میلیون گواهینامه در کشور امروز دارای اعتبار است و تنها 16 میلیون خودرو در کشور در حال ترددند. خیلی از افراد چند سالی رانندگی نمی‌کنند و ممکن است مهارت خود را از دست داده باشند. تا پایان سال تمامی رانندگان حمل و نقل عمومی در دوره بازآموزی شرکت کرده و در گام بعدی نیز تمامی رانندگان در دوره‌های بازآموزی شرکت می‌کنند.

تنها یک خودرو ایربگ ندارد

وی در خصوص اقدامات پلیس برای ایمنی خودروها گفت:‌ اگرچه اقدامات خوبی در حوزه ایمنی خودرو انجام شده است اما همچنان گلایه‌هایی وجود دارد چرا که ایمنی خودرو همپای مولفه‌های دیگر پیشرفت داشته است. در سال 88 کار نصب ترمز ضد قفل را انجام دادیم و امسال نیز کار نصب کیسه هوا را به جز یک خودرو تمامی خودروها رعایت کردند که البته امیدواریم این خودرو نیز تا پایان سال به کیسه هوا مجهز شود. صرفاً در سال‌های گذشته ایستادگی پلیس باعث شد که کنیستر بار دیگر روی خودروها نصب شود. یک ماه شماره گذاری خودروها را مسدود کردیم تا تمامی آنها به کنیستر و کاتالیست مجهز شدند اما چند میلیون خودرو در همین زمان بدون کنیستر وارد چرخه ترافیک شد.

مومنی ادامه داد:‌ در بحث سوخت نیز باید سوخت کشور به استاندارد یورو 4 برسد. چرا نهادهای نظارتی این موضوعات را کنترل نمی‌کنند و چطور باید خودرو تولید شود اما فشار آن روی مردم باشد. امروز با توجه به عدم رقابت خودروساز خودش تصمیم گیرنده است. اگرچه پلیس از اجرای مقررات غافل نیست و گذشت زمانی که قانون تصویب شود اما اجرا نشود.