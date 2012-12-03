زندانیان نسبت به تزکیه و پرورش نفس توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، استاد حوزه و دانشگاه، صبح امروز در جمع مددجویان ندامتگاه مرکزی یزد اظهار داشت: زندگی راه ساده و بدون مشکلی نیست و همواره انسان ها در مسیر مشکلات و سختی هایی هستند که با آگاهی و مهارت می توانند از آن ها عبور کنند.

محمد کاظم راشد یزدی افزود: انسان موجود قوی است ولی نقاط ضعف زیادی هم دارد که ممکن است به خطا و اشتباه کشیده شود، اما خداوند همواره راه توبه را باز گذاشته است.

وی اظهار داشت: غفلت عامل همه مشکلات و بلاها است و این موضوع در برگیرنده همه مردم جامعه است.

راشد یزدی بیان داشت: با توجه به اقدامات موثر صورت گرفته در زندان مرکزی یزد، این محل نیز همچون مساجد و اماکن فرهنگی محل پرورش و تزکیه است و مددجویان باید قدر این لحظات را بدانند و استفاده لازم از امکانات را ببرند زیرا اینجا محل تعلیم و تربیت است.

این خطیب توانمند ادامه داد: زندان فرصت مغتنمی است برای کسانی که خطا کرده اند تا از خطاهای خود صرف نظر کرده و به سوی خدا بازگردند.

وی با اشاره به اینکه هیچ محکمه ای مانند وجدان انسان نیست، افزود: گاهی برای افراد اتفاقاتی رخ می دهد و به زندان می افتند، این موضوع را یک اتفاق تلقی نکنید، این مسئله فرصتی است که انسان به زندگی سعادتمندانه روی بیاورد و قلب، روح و وجدان خود را ترمیم کند.

راشد یزدی گفت: انسان وقتی به کیفر عذاب خویش برسد، وجدانش آرام می گیرد و گناهانش آمرزیده می شود.

وی افزود: بر اساس روایات و احادیث، انسان وقتی قصد بازگشت و توبه را داشته باشد و این راه را عملی کند، به جای گناهانش حسنه نوشته می شود.

راشد یزدی همچنین خطاب به مددجویان تاکید کرد: دین اسلام دین شادی است، در زندان خودخوری نکنید و به فکر بازگشت و توبه با استفاده از امکانات و فضاهای به وجود آمده باشید و صبر داشته باشید تا با گذشت زمان مسئله و مشکلاتتان حل شود.

وی زندان را محل گذشت از گناهان و بخشش الهی عنوان کرد و گفت: در زندان از غیبت بپرهیزید و با مطالعه کتب دینی و الهی همچنین استفاده از نردبان الهی که نماز است، به توفیق الهی دست یابید.