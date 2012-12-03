به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرزاد توحیدخواه در نشست خبری پیش از ظهر امروز دوشنبه با بیان اینکه یکی از آزمایشگاههای این دانشکده تجهیز شده است، اضافه کرد: آزمایشگاه مهندسی بافت این دانشکده با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تجهیز شده است.
رئیس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتیامیرکبیر از افتتاح این آزمایشگاه خبر داد و اظهار داشت: این آزمایشگاه در روز 29 آذرماه همزمان با برگزاری کنفرانس مهندسیپزشکی افتتاح میشود.
به گفته وی، این آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپ اتمی AFM برای مطالعات سلولی شده است.
توحیدخواه این دانشکده را قطب مهندسی پزشکی کشور دانست و ادامه داد: علاوه بر این در حال دریافت مجوز از وزارت علوم برای ایجاد قطب بیومتریال در این دانشکده هستیم.
وی همچنین به بیان پیشرفتهای کشور در حوزه مهندسیپزشکی پرداخت و خاطر نشان کرد: بر اساس آمارها تا سال 75 تعداد شرکتهای فعال در حوزه مهندسیپزشکی 300 شرکت بوده است که عمدتا اقدام به واردات تجهیزات پزشکی می کردند ولی در حال حاضر 3 هزار شرکتدانش بنیان در این حوزه ایجاد شده است که توانایی تامین نیازهای کشور در این حوزه را دارند.
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