تصمیمی برای جلوگیری از تردد خودروهای تک سرنشین نداریم

سردار دکتر اسکندر مومنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مورد آلودگی هوای کلانشهرها و پایتخت برخی محدودیتها از جمله اجرای طرح ترافیک در محدوده زوج و فرد در نظر گرفته شد اگرچه سایر دستگاهها باید اقدامات خود را به موقع انجام دهند. طرحهای مذکور نیز به منظور کاهش آلودگی هوا در مرکز شهر به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: ماموران پلیس در مرکز شهر که یکی از مراکز آسیب پذیر است انجام وظیفه می کنند. هر سازمانی باید وظیفه خودش را بر اساس قوانین انجام دهد ضمن اینکه باید به جایی برسیم که خودروها دیگر آلایندگی نداشته باشند.



مومنی در مورد جابه جایی های مدیران در پلیس راهور گفت: بر اساس برنامه جدیدی که اعلام شد جابه جایی ها نیز باعث ایجاد نشاط می شود و اجرای راهبردها نیاز به تغییرات دارد.

رئیس پلیس راهور در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد جلوگیری از تردد خودروهای تک سرنشین در کلانشهرها گفت: تصمیمات کوتاه مدتی از جمله اجرای طرح ترافیک در محدوده زوج و فرد انجام شد . اکنون تصمیم برای جلوگیری از تردد خودروهای تک سرنشین نداریم اما هر تصمیمی که کمیته کاهش آلودگی هوا بگیرد آن را اجرا می کنیم این در حالی است که مردم نیز باید کمک کنند اگر چه برخی از سفرها ضروری نیست اما اگر هر کسی در شرایط عادی وظایف خود را انجام می داد کار به اینجا نمی رسید.



وی تاکید کرد: در سال 88 با تحمل فشارها توانستیم بار دیگر کنیستر و کاتالیست را به خودروها در سال 88 باز گردانیم در حالیکه این تجهیزات در سال 88 نصب نمی شد این دو وسیله در کاهش آلایندگی هوا بسیار مهم هستند.



مومنی افزود: اکنون خودروهایی در کشور تردد می کنند که به ازای هر 100 کیلومتر 18 لیتر بنزین می سوزانند در حالیکه باید این مقدار به 8 لیتر کاهش یابد. باید خودروها با سوخت یورو4 در کشور تردد کنند.



رئیس پلیس راهور در مورد تردد خودروهای فرسوده نیز گفت: خودروهای فرسوده باید تا پایان برنامه پنجم از رده خارج شوند این در حالی است که خروج خودروهای فرسوده از سیستم حمل و نقل 30 درصد کاهش یافته است.

