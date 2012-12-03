اندیمشک در انتظار میزبانی از ضریح جدید امام حسین (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، ضریح متبرک امام حسین (ع) از امروز به مدت یک هفته میزبان مردم استان خوزستان است.

این ضریح متبرک که تا ساعاتی پیش استقبال بی نظیر مردم خرم آباد را شاهد بود، هم اکنون در حال حرکت به سوی خوزستان و ورود به شهر حسینیه شهرستان اندیمشک است.

ضریح متبرک ابا عبدالله الحسین پس از ورود به شهر حسینیه از طریق پادگان دوکوهه وارد شهر اندیمشک می ‌شود و یک شب را میهمان مردم این دیار شهید پرور است.



پس از زیارت ضریح مطهر امام حسین (ع) توسط مردم اندیمشک، کاروان سفینة النجاة به سمت دزفول حرکت خواهد کرد و یک شب نیز میهمان مردم این شهر مقاوم و شهید پرور خواهد بود.

شهرک چمران، شوشتر، مهدی آباد، عرب حسن، ملاثانی، ویس، باوی و اهواز مسیرهای بعدی عبور ضریح مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.