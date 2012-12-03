ستاد بزرگداشت پیامبر اعظم(ص) در ملایر تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول حسینی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان ملایر از برگزاری آیین بزرگداشت پیامبر اعظم (ص) در 28 ماه صفر در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: این آیین با هدف محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) از سوی دشمنان با ساخت فیلم توهین آمیز و به طور منسجم و باشکوه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این راستا ستاد بزرگداشت پیامبر اعظم(ص) با مسئولیت فرمانداری ویژه و دبیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر و عضویت سایر دستگاه اجرایی شهرستان تشکیل خواهد شد.

حسینی از برگزاری این آیین در سایر شهرهای ملایر در 28 ماه صفر نیز خبر داد و گفت: به دلیل آنکه 28 صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) با روز جمعه تقارن دارد، سخنران زبده و ماهری قبل از نماز جمعه این شهر سخنانی را در این خصوص ارائه خواهد داد.

فرهنگ نماز و نمازخوانی در ارگان ها و نهادهای شهرستان توسعه یابد

وی همچنین بر اقامه و توسعه فرهنگ نماز و نمازخوانی در ارگان ها و نهادهای شهرستان، مناطق سه گانه آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و ترویج و احیا امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه ملایر خواستار تشکیل کمیته های زیر مجموعه این کارگروه شد و افزود: کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی یکی از مهمترین کارگروه ها در شهرستان ملایر است که مسائل و موارد باید مطرح شود تا خروجی آن تاثیر مطلوبی بر جامعه داشته باشد.

راه اندازی کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها ضروری است

حسینی بر لزوم شکل گیری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی تاکید کرد و بیان داشت: در عرصه کنونی تحقیقات باید در اولویت و سرلوحه کاری دانشگاه ها قرار گرفته و تبلیغات و اطلاع رسانی های لازم در این خصوص انجام شود.

رئیس دانشکده علوم قرآنی ملایر نیز شناخت صحیح و عمیق پیامبر اسلام(ص)، تعبد در برابر پیامبر(ص) و دستاوردها، سنت و کتاب ایشان، ترویج آیین حیات بخش و متعالی پیغمبر خدا، دفاع از پیامبر(ص) در مقابل هجمه ها و توهین ها و مبارزه با بدعت ها را از مسوولیت های خطیر مردم در قبال پیامبر اکرم(ص) برشمرد.

بصیرت افزایی، شعور را در وجود انسان ایجاد می کند

حجت الاسلام محمد اکبری اظهار داشت: شور، شعور و شهود سه روش مهم در انجام کارهای انسان ها است که مردم با برگزاری آیین های عزاداری، شور پیدا کرده و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، سخنرانی در منبرها و هیئت های مذهبی، نقد علل و عوامل توهین به پیامبر(ص) و بصیرت افزایی، شعور را در وجود انسان ایجاد می کند.

وی ادامه داد: مرحله سوم، نیاز به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و انجام کارهای نرم افزاری در رسانه های ملی دارد که می تواند انسان را به مرحله متعالی از شهود برساند.

عزاداری 28 ماه صفر باید به صورت گسترده تر برگزار شود

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ملایر نیز خواستار عزاداری 28 ماه صفر در سایر شهرهای ملایر توسط هیئت های مذهبی و حضور پرشور مردم شد و گفت: امسال باید این آیین به صورت گسترده تر برگزار شود.

اسماعیل حمزه لویی اظهار داشت: بنیاد شهید علاوه بر تقویت نمازخانه ها، مسابقه های مقاله نویسی نیز در طول سال برگزار می کند و پس از ارزیابی های به عمل آمده، پاداش هایی نیز برای خانواده ها و کارکنان در نظر می گیرد.