به گزارش خبرنگار مهر، محمد ‌جواد غلامی ‌اورعی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از مدیران و کارکنان پیشکسوت مجتمع فرهنگی‌، اردویی‌کشوری شهید رجایی نیشابور در تالار اجتماعات شهید فهمیده این مجتمع، اظهار کرد: تقویت اردوگاه‌ها در دستور کار وزارتخانه‌ها قرار دارد تا این اماکن بتوانند به عنوان فضای تاثیرگذار در تربیت دانش‌آموزان نقش ایفا کنند.

معاون امور پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: آنچه را که امروز داریم به برکت نظام اسلامی و خون شهیدان است.

غلامی تصریح کرد: ما پشتوانه عظیم خون شهدا را برای توسعه کشور و امور داریم.

وی افزود: سیاست قطعی آموزشی و پرورش این است که از همه فضاها برای تعلیم و تربیت استفاده شود.

معاون امور پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه محیط اردوگاه را یک محیط آموزشی می‌دانیم، اظهار کرد: اردوگاه می ‌تواند مکان خوبی برای تعریف و تعمیق مباحث آموزش و مهارت‌های زندگی باشد.

غلامی با اشاره به اینکه در سند آموزش و پرورش بر استفاده از اردوها و فضاهای غیر مدرسه‌ای تاکید شده است، گفت: با توجه به هجمه فرهنگی دشمن باید از همه ابزارها برای نظام تعلیم و تربیت استفاده شود.

وی با اشاره به سال‌های مسئولیت مدیران اردوگاه‌های پنج دهه گذشته برای استفاده از تجارب ایشان در تقویت مدیریت و چاپ کتابی از این تجارب تاکید کرد.

معاون امور پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اجرای این همایش نکوداشت را یک حسن سلیقه و کار مثبت از سوی مدیریت فعلی اردوگاه شهید رجایی دانست.