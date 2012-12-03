  1. اقتصاد
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

در 8 ماهه ابتدای امسال؛

ارزش معاملات کارگزاران از مرز 237 هزار میلیارد ریال گذشت

ارزش معاملات (خرید و فروش) 91 کارگزار فعال بورس اوراق بهادار تهران در هشت ماهه ابتدای امسال به 237 هزار و 673 میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این حجم از معاملات در قالب سهام ترجیحی، رد دیون دولت، جوایز صادراتی، سهام عدالت و معاملات خرد و بلوک انجام شد.

اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس و اوراق بهادار تهران اعلام کرد : ارزش معاملات خرد و بلوک عادی کارگزاران در هشت ماهه ابتدای امسال مبلغ 193 هزار و 236 میلیارد ریال، معاملات بر خط (آنلاین) 26 هزار و 94 میلیارد ریال و ارزش معاملات عمده و انتقالی 18هزار و 342 میلیارد ریال بود.
 
در گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس آمده است:‌ پنج شرکت کارگزاری در هشت ماهه نخست امسال 20.24 درصد کل ارزش خرید و فروش معاملات را به خود اختصاص دادند.
 
کد مطلب 1757183

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها