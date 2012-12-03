ارزش معاملات کارگزاران از مرز 237 هزار میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، این حجم از معاملات در قالب سهام ترجیحی، رد دیون دولت، جوایز صادراتی، سهام عدالت و معاملات خرد و بلوک انجام شد.

اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس و اوراق بهادار تهران اعلام کرد : ارزش معاملات خرد و بلوک عادی کارگزاران در هشت ماهه ابتدای امسال مبلغ 193 هزار و 236 میلیارد ریال، معاملات بر خط (آنلاین) 26 هزار و 94 میلیارد ریال و ارزش معاملات عمده و انتقالی 18هزار و 342 میلیارد ریال بود.



در گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس آمده است:‌ پنج شرکت کارگزاری در هشت ماهه نخست امسال 20.24 درصد کل ارزش خرید و فروش معاملات را به خود اختصاص دادند.

