پیام رئیس سازمان بهزیستی به مناسبت روز جهانی معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام رئیس سازمان بهزیستی آمده است: امروز روز جهانی معلولان است، روزی متعلق به عزیزانی که با تلاشی وصف ناپذیر، از نارسایی چشمان نابینا، گوش های ناشنوا و پاهای ناتوان فراتر رفته اند تا ثابت کنند که معلولیت مانع رشد و کمال نیست.

سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی امور معلولان علاوه بر گسترش خدمات توانبخشی و رفاهی مورد نیاز آنان همواره میکوشد تا از طریق رایزنی با سیاست گزاران و مدیران اجرایی، شرایط احیا حقوق افراد معلول را فراهم نماید، زیرا توانمندسازی این افراد، تنها در بستر جامعه و با مشارکت نهاد های تصمیم ساز و بخش های اجرایی امکان میابد.

امروزه تحکیم حقوق معلولان، به عنوان یه وظیفه بشر دوستانه مبنای بسیاری از جنبش های جهانی قرار گرفته است و ما نیز به تبعیت از اصول عدالت محور نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش میکنیم تا با انعکاس مسائل و مطالبات افراد دارای معلولیت در سطح جامعه به نوبه خود در برابر سازی فرصت های اجتماعی برای آنان سهیم باشیم.

چنانکه مشارکت سازمان بهزیستی در بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان برخی تشکل های معلولان و تشکیل کمیته های تخصصی مشترک با بسیاری از وزارتخانه ها و سازمانها، اعم از وزارت علوم، مسکن و شهرسازی، شهرداریها و شوراهای عالی استانها جهت توسعه امکانات دسترسی برای معلولان را میتوان به عنوان بخشی از این تلاش ها برشمرد.

متولیان امور معلولین براین واقعیت تاکید دارند که رفع تبعیض های فراروی افراد دارای معلولیت نه تنها یک وظیفه شرعی و انسانی محسوب میشود بلکه در پیشبرد اهداف توسعه کشور نیز ضرورتی امکان ناپذیر است.

معلولان جامعه ما به واقع ثابت نموده اند که در صورت برخورداری از فرصت های برابر با سایر افراد، بیش از سایرین در اثبات توانمندی های خویش گام بر میدارند.

تحت چنین شرایطی بهره گیری از قابلیت های ارزنده آنان در عرضه های قانون گزاری، مدیریت، آموزش و صنعت و فرهنگ میتواند ضمن ارتقا منزلت اجتماعی آنها، حرکت جامعه را در مسیر چشم اندازهای توسعه، تسریع نماید.

لذا امید است در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری فرصتی مغتنم در حمایت از تولید و سرمایه ملی به شمار میرود، بتوانیم با همیاری بخش های اجرایی و نظارتی، ره توشه صعود به بلندای بالندگی را برای عزیزان معلول فراهم سازیم.