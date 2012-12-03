  1. استانها
  2. یزد
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

میزان ابتلا به تب مالت در ابرکوه کاهش یافت

میزان ابتلا به تب مالت در ابرکوه کاهش یافت

ابرکوه - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان ابرکوه از کاهش چشمگیر ابتلای انسانی به بیماری تب مالت در سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

علی فاتحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ابتلا به بیماری تب مالت از ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته 63 درصد کاهش یافته است.

وی، تشکیل کلاسهای آموزشی برای دامداران، واکسیناسیون 60 هزار دام سبک و سنگین و تست و خونگیری از دام ها، نصب بنر و توزیع بروشورهای تب مالت برای ارتقا دانش شهروندان در مورد این بیماری در سطح شهرستان و برگزاری جلسات آموزشی زنان روستایی مروج توسط شبکه دامپزشکی شهرستان را از جمله اقدامات موثر در روند کنترل این بیماری دانست.

فاتحی نیا یادآور شد: واکسیناسیون رایگان تب مالت در دام سنگین از ابتدای آبان ماه سال سال جاری به مدت 60 روز کاری در سطح شهرستان در حال انجام است.

وی از دامداران خواست با اکیپ های واکسیناسیون دام همکاری های لازم را به عمل آورند.

فاتحی نیا اظهار امیدواری کرد: با عملکرد مناسب و ارتقا سطح دانش و آگاهی همشهریان به ویژه دامداران، در آینده شاهد کاهش 100 درصدی و ریشه کنی این بیماری در سطح شهرستان ابرکوه باشیم.

کد مطلب 1757185

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها