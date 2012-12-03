میزان ابتلا به تب مالت در ابرکوه کاهش یافت

علی فاتحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ابتلا به بیماری تب مالت از ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته 63 درصد کاهش یافته است.

وی، تشکیل کلاسهای آموزشی برای دامداران، واکسیناسیون 60 هزار دام سبک و سنگین و تست و خونگیری از دام ها، نصب بنر و توزیع بروشورهای تب مالت برای ارتقا دانش شهروندان در مورد این بیماری در سطح شهرستان و برگزاری جلسات آموزشی زنان روستایی مروج توسط شبکه دامپزشکی شهرستان را از جمله اقدامات موثر در روند کنترل این بیماری دانست.

فاتحی نیا یادآور شد: واکسیناسیون رایگان تب مالت در دام سنگین از ابتدای آبان ماه سال سال جاری به مدت 60 روز کاری در سطح شهرستان در حال انجام است.

وی از دامداران خواست با اکیپ های واکسیناسیون دام همکاری های لازم را به عمل آورند.

فاتحی نیا اظهار امیدواری کرد: با عملکرد مناسب و ارتقا سطح دانش و آگاهی همشهریان به ویژه دامداران، در آینده شاهد کاهش 100 درصدی و ریشه کنی این بیماری در سطح شهرستان ابرکوه باشیم.