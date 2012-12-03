اخبار کوتاه از اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید احمدی در خصوص اقدامات انجام گرفته در دهه اول محرم توسط اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان، گفت: در دهه اول محرم امسال یک‌هزار و 300 مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان اعزام شدند.

وی برنامه‌های محرم سال ‌جاری را از نظر کیفیت نسبت به سال‌های گذشته مثبت ارزیابی کرد و افزود: هیئات مذهبی و عزاداران امام حسین(ع) در مراسم امسال شور و شعور حسینی را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام احمدی اظهار داشت: استقبال مردم شهرها و روستاهای استان در محرم امسال برای حضور مبلغ نسبت به سال گذشته بیشتر بود به طوریکه با وجود اینکه درخواست‌هایی که برای اعزام مبلغ به این اداره‌کل صورت گرفت ما به‌دلیل کمبود مبلغ نتوانستیم به همه مناطق و روستاهای استان مبلغ بفرستیم.

وی تصریح کرد: این مبلغان اعزامی با حضور در جمع مردم به بیان فلسفه قیام امام حسین(ع) و عاشورا برای مردم اقدام کردند و علاوه بر این پاسخگوی شبهات و سئوالات شرعی مردم نیز بودند.

حجت الاسلام احمدی در پایان سخنان خود، گفت: برای دهه آخر صفر نیز در صورتی‌که مبادی و مراکز اعزام مبلغ از قم و حوزه علمیه همکاری لازم را داشته باشند همین تعداد مبلغ دینی را به شهرها و روستاهای استان اعزام می‌کنیم.

حضور 600 مبلغ دینی در مناسبت‌های مذهبی در الیگودرز

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان الیگودرز از حضور 600 مبلغ دینی در مناسبت‌های مذهبی طی سال جاری در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام صادق جعفرپور گفت: به منظور ترویج و نهادینه کردن فرهنگ دینی در سطح شهرستان الیگودرز و با برنامه‌ریزی به‌عمل آمده بیش از 600 مبلغ دینی در مناسبت‌های مذهبی 8 ماهه گذشته سال جاری در این شهرستان فعالیت تبلیغی داشته‌اند.

وی افزود: این تعداد اعزام مبلغ در مناسبت‌های فاطمیه، ایام صادقیه، رمضان، محرم، اقامه نماز مدارس، اعزام موردی به روستاها، گفتمان‌های دینی مدارس ،مساجد و دانشگاه‌ها بوده است.

حجت‌الاسلام جعفرپور در پایان تصریح کرد: با توجه به گستردگی منطقه و ظرفیت بالای شهرستان الیگودرز در اموردینی امید است در ماه‌های باقیمانده سال جاری این روند با رشد بیشتری ادامه داشته باشد.

اهداء 700 جلد کتاب به 8 کتابخانه‌ شبستان مساجد روستایی دلفان

به همت تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان برای تجهیز کتابخانه های مساجد روستایی 700 جلد کتاب به 8 کتابخانه شبستانی شهرستان دلفان اهداء شد.

امین فاضلی کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان گفت: به منظور تقویت و تجهیز کتابخانه های شبستان از جمله کتابخانه های مساجد روستایی و تخصصی حوزه دین شهرستان دلفان بیش از 700 جلد کتاب در دو مرحله، در بین کتابخانه های مساجد روستایی و دبیرستان های علوم و معارف اسلامی توزیع شد.

فاضلی با بیان اینکه این تعداد کتب در بین 8 کتابخانه شبستان مساجد روستایی توزیع شد افزود: کتب توزیع شده مربوط به چاپ و نشر انتشارات سوره مهر و شرکت امور بین الملل بوده و در موضوعات دینی، قرآنی ، اخلاقی، ادبیات، عرفانی، خاطرات جنگ و هشت سال دفاع مقدس، خانواده و تربیتی، آموزشی و... است.

وی اظهار داشت: توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب، تسریع و تسهیل دسترسی اقشار مختلف کودک، نوجوان، جوان و دانش آموز روستایی به انواع کتب با موضوعات مختلف را از نتایج این طرح عنوان کرد.

وی در پایان سخنان خود خواستار بهره مندی بیشتر کتابخانه های شبستان مساجد روستایی این شهرستان در خصوص تأمین اعتبار استانی شد.