  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

حسین زاده بحرینی:

تدوین برنامه جامع برای عبور و مرور در مشهد ضروری است

تدوین برنامه جامع برای عبور و مرور در مشهد ضروری است

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بر تدوین برنامه جامع برای عبور و مرور در مشهد تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین حسین‌ زاده بحرینی اظهار کرد: حمل و نقل زائران و مسافران باید به عنوان یکی از ارکان اصلی این برنامه جامع مد نظر قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به عنوان یک مشهدی در هر مسئولیتی که هستیم موظف به پذیرایی کریمانه از زائران امام رضا(ع) هستیم.

حسین زاده بحرینی افزود: یکی از بخش‌های این وظیفه ارائه حمل و نقل ارزان، سریع، روان و در عین حال احترام‌ آمیز برای زائران و مجاوران است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) بیان کرد: بهره‌ برداری و احداث این قبیل پروژه‌ها می‌ تواند در مسیر ارائه حمل و نقل ارزان، سریع و روان در این کلان‌شهر مذهبی بسیار موثر واقع شود.

وی افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد باید برای اجرای این پروژه‌ها برنامه‌ ریزی عملیاتی داشته باشد اما در کل باید برای رسیدن به این هدف فعالیت‌های زیادی صورت گیرد.
 

کد مطلب 1757198

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها