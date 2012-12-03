تدوین برنامه جامع برای عبور و مرور در مشهد ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین حسین زاده بحرینی اظهار کرد: حمل و نقل زائران و مسافران باید به عنوان یکی از ارکان اصلی این برنامه جامع مد نظر قرار گیرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به عنوان یک مشهدی در هر مسئولیتی که هستیم موظف به پذیرایی کریمانه از زائران امام رضا(ع) هستیم.
حسین زاده بحرینی افزود: یکی از بخشهای این وظیفه ارائه حمل و نقل ارزان، سریع، روان و در عین حال احترام آمیز برای زائران و مجاوران است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) بیان کرد: بهره برداری و احداث این قبیل پروژهها می تواند در مسیر ارائه حمل و نقل ارزان، سریع و روان در این کلانشهر مذهبی بسیار موثر واقع شود.
وی افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد باید برای اجرای این پروژهها برنامه ریزی عملیاتی داشته باشد اما در کل باید برای رسیدن به این هدف فعالیتهای زیادی صورت گیرد.
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