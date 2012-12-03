به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو باافزود: جمع‌آوری صدقات یکی از عمده طرح‌های اجرایی کمیته امداد است که به صورت مستمر در طول سال اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جمع‌آوری صدقات در راستای محرومیت زدایی اجرا می شود، اضافه کرد: خوشبختانه با اطلاع رسانی صورت گرفته مردم استان با مبالغ هزینه‌کرد صدقات و همچنین آیات و روایات نقل شده در زمینه تاثیر مثبت پرداخت صدقه در زندگی فردی و اجتماعی آشنا بوده و همکاری مطلوبی در این زمینه با کمیته امداد استان دارند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به اینکه جمع‌آوری صدقات در استان محدود به زمان خاصی نیست، اضافه کرد: این عمل به صورت مستمر در استان و توسط نیروهای امدادی ویژه در بحث جمع‌آوری زکات انجام می‌شود.

حسنلو در ادامه با اشاره به اینکه کمیته امداد استان زنجان اقدام به جمع‌آوری صدقات از محل صندوق‌های بزرگ، کوچک و متوسط در سطح معابر، ادارات و همچنین مشترکان خانگی می‌کند، یادآور شد: در حال حاضر بیش از 135 هزار صندوق صدقه در استان زنجان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال جاری مبلغ 18 میلیارد ریال صدقه در استان زنجان جمع‌آوری شده است، اضافه کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 19 درصد افزایش یافته است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان گفت: با بررسی به عمل آمده بیشترین مبالغ صدقات جمع‌آوری شده در استان زنجان از محل صندوق‌های کوچک با 11 میلیارد ریال به صورت ماهانه است.

حسنلو به محل هزینه‌کرد صدقات نیز اشاره کرد و گفت: مبالغ جمع‌آوری شده در این زمینه در بحث کمک معیتشی، هزینه های درمانی، بهداشتی، فرهنگی و تحصیلی مددجویان هزینه می‌شود.