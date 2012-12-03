به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حائری در نشست خبری امروز هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با خبرنگاران با بیان اینکه شرکت‌های پتروشیمی تاکنون ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی ارائه نکرده‌اند، این در شرایطی است که 3 منبع تامین‌کننده ارز در این مرکز، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و شرکت‌های پتروشیمی هستند که باید از محل صادرات خود ارز مورد نیاز این مرکز را تامین کنند.

دبیر انجمن صنایع نساجی در پاسخ به سوال مهر افزود: هم اکنون شرایطی پیش آمده است که صادرکنندگان به دلیل اینکه بخشی از صادرات خود را به صورت ریالی انجام می‌دهند توانایی ارائه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی را ندارند، چرا که در عمل ریال بابت صادرات خود آن هم در داخل ایران تحویل می‌گیرند.

حائری همچنین در مورد دو جراحی بزرگ اقتصادی در ایران گفت: در دهه اخیر دو جراحی بزرگ در اقتصاد ایران انجام شده است که هر دو مورد یا بازگشت به عقب داشته‌اند و یا کامل اجرایی نشده‌اند، یکی از این موارد، تک نرخی شدن ارز است که در دهه 80 اتفاق افتاد و باعث ضرر و زیان بسیاری از واحدهای صنعتی شد؛ اما آن روز یک تصمیم شجاعانه در اقتصاد اتخاذ شد که البته برای واحدهای صنعتی، بنگاه های اقتصادی و مردم هزینه داشت.

وی تصریح کرد: البته در آن شرایط هم نرخ ارز به صورت دستوری ثابت باقی ماند و دولت تعیین کننده نرخ ارز شد، این در حالی است که بعد از مدتی که عمده راه برای تک نرخی شدن ارز طی شد و رانت و فساد ناشی از آن تا حد زیادی برچیده شد، حال دولت ارز چند نرخی را در کشور رواج داده است.

به گفته حائری، امسال همه چیز بر باد رفت و ما به سیاست های ماقبل دهه 80 برگشتیم، این در حالی است که هزینه‌های بسیاری پرداخت شده که دستاوردی برای کشور ندارد و اگر ارز تک نرخی شود، هزینه به صنایع و مردم تحمیل می‌شود.

دبیر انجمن صنایع نساجی، جراحی بزرگ دیگر را هدفمندی یارانه‎‌ها دانست و با انتقاد از نحوه اجرای آن گفت: آن زمان علیرغم اینکه بسیاری از دلسوزان و کارشناسان اعلام کردند که اجرای این طرح در شرایط فعلی مناسب نیست، اما اجرای آن در کشور کلید خورد و حال نیز به نیمه راه رسیده است مسکوت ماند.

وی همچنین در ادامه با انتقاد شدید از وضعیت بخشنامه‌های صادر شده ظرف ماه های گذشته نیز خاطرنشان کرد: تعدد بخشنامه‌ها به دلیل این است که این دو جراحی به سرانجام نرسیده و همین امر نوعی بی اعتمادی و بلاتکلیفی ایجاد کرده است.

حائری طرح مجلس برای حمایت از تولید را طرحی بی‌نظیر دانست و گفت: به اعتقاد برخی از کارشناسان این طرح آنقدر خوب است و برای تولید مفید به شمار می‌رود که ترس ما از این است که یا تصویب نشود و یا در صورت تصویب، عملیاتی نشود. بنابراین همه باید از آن حمایت کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه دفتر نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو طرح خوب را برای تولید چادرمشکی در کشور تهیه کرده است گفت: طرح توسعه شهرکرد و طرح احداث چادرمشکی برای تولید این کالا هم اکنون در کشور تعریف شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

حائری اظهار داشت: 70 تا 80 میلیون متر واردات چادر مشکی سالانه به کشور صورت می‌گیرد و تولید داخلی نیز به زحمت به 4 میلیون متر می‌رسد و کمتر از 5 درصد نیاز کشور را تامین می کند که امیدواریم با راه اندازی این کارخانجات، تولید کشور رونق گیرد.