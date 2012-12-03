  1. سیاست
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

سفارت ایران اعلام کرد:

تکذیب ادعای یک روزنامه ترک مبنی بر حضور رهبران پ ک ک در ایران

تکذیب ادعای یک روزنامه ترک مبنی بر حضور رهبران پ ک ک در ایران

سفارت ایران در آنکارا ادعای یک روزنامه ترک مبنی بر اینکه برخی از رهبران گروه تروریستی PKK در ایران بسر می برند را قویا رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا به روزنامه Aydınlık Gazetesi به این شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای Serhan BOLLUK
مدیر مسئول محترم روزنامه Aydınlık Gazetesi

احتراماً در روزنامه Aydınlık Gazetesi مورخ 02.12.2012 خبری با عنوانKARAYILAN İRAN'DA به چاپ رسیده است که در آن به دروغ ادعا شده که از رهبران گروه تروریستی PKK در ایران بسر می برند که بدین وسیله قویا تکذیب می شود.

حمایت از فعالیت های تروریستی هیچ جایی در دکترین سیاست خارجی ایران نداشته و جمهوری اسلامی ایران همواره از هرگونه مشارکت جمعی برای مقابله با فعالیت های تروریستی حمایت کرده و دراین زمینه با ترکیه همکاری نزدیکی دارد.

اختلاف نظر دربرخی مسائل منطقه ای و بین المللی در میان کشورها امری طبیعی بوده  و ایران و ترکیه هرگز اجازه نخواهند داد هیچ مسئله ای روابط دیرینه فی مابین دو کشور را به مخاطره اندازد.

انتشار اینگونه اخبار بی اساس به جز تشویش افکار عمومی و ایجاد جو بدبینی هیچ فایده ای نداشته و بضرر منافع ملی دو کشور بوده و در راستای تلاش های برخی قدرتهای خارجی در جهت ایجاد تفرقه و دشمنی در منطقه می باشد.

خواهشمند است نسبت به چاپ نامه سفارت براساس قوانین ترکیه اقدام مقتضی صورت گیرد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران- آنکارا
رونوشت: مرات کاراکایا مدیرکل مطبوعات نخست وزیری
سلجوق اونال سخنگو
سردبیر آیدینلیک Mehmet BOZKURT

کد مطلب 1757206

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