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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

اسفندماه جاری/

همایش ملی "مرتع، آبخیز و بیابان" در کرج برگزار می شود

همایش ملی "مرتع، آبخیز و بیابان" در کرج برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج گفت: همایش ملی- دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان اسفند ماه سال جاری در این مرکز علمی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طویلی با اعلام این خبر افزود: در این همایش دانشجویان و محققان کشور در زمینه مرتع، بیابان و آبخیزداری علاوه بر مقاله به بحث و تبادل نظر می پردازند.

وی گفت: این همایش که با محوریت توسعه پایدار در مناطق خشک و کوهستانی برگزار می شود، استفاده چند منظوره از مراتع و همچنین اکولوژی و اصلاح مراتع و حفاظت از آب و خاک را به عنوان دیگر اهداف دنبال می کند.
 
مقالات کاربردی، تجاری سازی می شوند

به گفته طویلی مقالات ارائه شده توسط دانشجویان در صورتی که جنبه علمی و کاربردی داشته باشد از طریق دبیرخانه این همایش انتخاب و برای تجاری سازی به مراجع مرتبط معرفی خواهد شد.
 
کد مطلب 1757208

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