همایش ملی "مرتع، آبخیز و بیابان" در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طویلی با اعلام این خبر افزود: در این همایش دانشجویان و محققان کشور در زمینه مرتع، بیابان و آبخیزداری علاوه بر مقاله به بحث و تبادل نظر می پردازند.

وی گفت: این همایش که با محوریت توسعه پایدار در مناطق خشک و کوهستانی برگزار می شود، استفاده چند منظوره از مراتع و همچنین اکولوژی و اصلاح مراتع و حفاظت از آب و خاک را به عنوان دیگر اهداف دنبال می کند.



مقالات کاربردی، تجاری سازی می شوند





به گفته طویلی مقالات ارائه شده توسط دانشجویان در صورتی که جنبه علمی و کاربردی داشته باشد از طریق دبیرخانه این همایش انتخاب و برای تجاری سازی به مراجع مرتبط معرفی خواهد شد.

